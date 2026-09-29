Banii puși pe masă de Rusia pentru anul următor: Cel mai mare buget de după invadarea Ucrainei

Rusia intenționează să cheltuiască 17,1 trilioane de ruble (202,58 miliarde de dolari) pentru apărare în 2027, cu aproximativ 27% mai mult decât cele 13,5 trilioane de ruble prevăzute inițial în buget, acesta fiind cel mai mare buget de la începutul războiului din Ucraina în 2022 și până acum, arată documentele guvernamentale consultate de agenția de presă Reuters.

Cheltuielile totale pentru apărare se vor ridica la 50 de trilioane de ruble în următorii trei ani, potrivit documentelor guvernamentale. În 2026, guvernul de la Moscova planificase să cheltuiască 12,1 trilioane de ruble pentru apărare, dar suma reală este secretizată și nu va fi dezvăluită. O parte din cheltuielile militare pot fi, de asemenea, incluse în alte secțiuni ale bugetului.

Aceleași documente arătă, de asemenea, că guvernul și-a majorat estimarea privind deficitul bugetar pentru 2026 la 3,2% din produsul intern brut (PIB), de la 1,6% din PIB cât era anterior. Cheltuielile bugetare în 2026 vor crește cu 13,2%, ajungând la 48,6 trilioane de ruble, adică 20,9% din PIB.

Se preconizează că guvernul rus va prezenta proiectul de buget în parlament până la 1 octombrie. Săptămâna trecută, acesta a anunțat planuri privind noi majorări de impozite în 2027 pentru a finanța deficitul în creștere. Documentele mai arată că se preconizează ca un nou impozit pe profiturile excepționale aplicat companiilor din sectorul metalurgic și minier să genereze venituri de aproximativ 200 de miliarde de ruble anual.

Documentele au mai arătat că, în 2026, guvernul își va majora planul de îndatorare netă cu 26%, până la 5 trilioane de ruble, și va cheltui 459 de miliarde de ruble – aproximativ 11% din partea lichidă a Fondului Național de Avuție – pentru a reduce deficitul. De asemenea, a redus estimarea veniturilor din petrol și gaze pentru 2026 la 7,6 trilioane de ruble, de la 8,9 trilioane de ruble cât se estimase anterior.

Potrivit documentelor consultate de Reuters, datoria publică urmează să crească la 21,7% din PIB în 2027, de la 19,9% din PIB în 2026, depășind nivelul de 20% considerat sigur de către autorități. Împrumuturile totale în 2027 vor crește cu 43%, ajungând la 7,7 trilioane de ruble.