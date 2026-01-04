Barack Obama a fost supravegheat ani de zile de spionajul extern al Germaniei, care i-a interceptat apelurile telefonice, potrivit presei germane

Serviciul german de informaţii externe (BND) a desfășurat timp de mai mulți ani o operațiune de supraveghere a fostului președinte american Barack Obama, interceptându-i periodic convorbirile telefonice de la bordul aeronavei Air Force One. Supravegherea avionului prezidențial american a încetat în 2014, la ordinul Cancelariei, potrivit unei investigații realizate de publicația germană Die Zeit.

Potrivit Die Zeit, BND a reușit să intercepteze conversațiile telefonice ale lui Obama deoarece criptarea comunicațiilor avionului prezidențial american era vulnerabilă.

Tehnicienii aeronavei prezidențiale foloseau mai multe frecvențe pentru apelurile lui Obama, pe care BND le cunoștea și, potrivit surselor Die Zeit, le monitoriza în mod regulat, deși nu constant.

Serviciul de informații era pe deplin conștient de sensibilitatea operațiunii: Statele Unite nu făceau parte din profilul oficial de misiune care stabilește ce țări pot fi supravegheate de BND.

Transcrierile comunicațiilor lui Obama erau păstrate într-un dosar special, într-un singur exemplar, care circula doar într-un cerc restrâns, atent selectat, din conducerea serviciului de informații.

După consultare, transcrierile trebuiau distruse, iar concluziile erau apoi integrate în evaluări generale privind pozițiile SUA, care erau transmise Cancelariei.

„Spionajul între prieteni nu se face”

Conform informațiilor publicate de Die Zeit, BND nu a solicitat autorizație pentru supravegherea lui Obama. Nu este clar când a început operațiunea de supraveghere și dacă predecesorul lui Obama, George W. Bush, a fost de asemenea țintit.

Cancelaria a oprit în cele din urmă supravegherea aeronavei prezidențiale în 2014, însă cancelarul de atunci, Angela Merkel, nu fusese niciodată informată de această operațiune și probabil că nu ar fi permis-o, potrivit Die Zeit.

Operațiunea este considerată extrem de sensibilă din punct de vedere politic. După ce revista Der Spiegel a dezvăluit în octombrie 2013 că NSA a ascultat telefonul mobil al Angelei Merkel timp de ani de zile, fostul cancelar a criticat NSA, spunând că „spionajul între prieteni nu se face”.