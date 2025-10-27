Sari direct la conținut
Baraj din Belgorod, lovit de dronele ucrainene. Comandant: Apa a inundat pozițiile trupelor ruse

Baraj din Belgorod, lovit de dronele ucrainene. Comandant: Apa a inundat pozițiile trupelor ruse
Imaginile din satelit relevă amploarea inundațiilor după atacul ucrainean asupra barajului din Belgorod. 26 octombrie 2025. FOTO: not supplied / WillWest News / Profimedia

Un baraj din orașul rus Belgorod lângă frontiera cu Ucraina a fost avariat de drone ucrainene, au anunțat luni autoritățile ruse, potrivit agenției germane de presă DPA.

Nivelul apei în lacul artificial a scăzut cu 1 metru, a anunțat luni Agenția federală pentru resursele de apă din Federația Rusă, citată de TASS.

Guvernatorul regional Viaceslav Gladkov i-a îndemnat pe locuitorii care au case situate mai jos de baraj să manifeste precauție.

Comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi, a confirmat atacurile asupra barajului duminică. Apa din râu a inundat pozițiile ruse lângă satul Grafovka, a afirmat el.

De acolo, râul se varsă pe teritoriul ucrainean, unde trupele ruse dețineau un mic cap de pod lângă Vovciansk din 2024, notează Agerpres.

Legislația umanitară internațională interzice atacurile asupra barajelor sau altor obiecte a căror deteriorare poate dezlănțui forțe distructive, exceptând cazul când acestea nu sunt utilizate în scopul lor obișnuit, ci pentru a sprijini acte de război.

Trupele ruse au aruncat în aer barajul Kahovka în vara lui 2023, cauzând un val uriaș care a inundat zone întinse din sudul Ucrainei. S-au înregistrat numeroase victime atunci.

De asemenea, Rusia a țintit hidrocentrale situate pe fluviul Nipru.

