Bărbat arestat după ce a complotat pentru uciderea unor politicieni germani. Erau vizați inclusiv foștii cancelari

Autoritățile germane l-au arestat pe un bărbat suspectat că a lansat apeluri online pentru uciderea unor politicieni, vizându-i inclusiv pe foștii cancelari Angela Merkel și Olaf Scholz, au declarat surse judiciare, marți, pentru AFP.

Suspectul, un bărbat germano-polonez, al cărui nume a fost dezvăluit public doar parțial, „Martin S.”, a fost reținut luni seară la Dortmund, oraș din vestul Germaniei, au precizat procurorii într-un comunicat.

O sursă apropiată anchetei a declarat pentru AFP că bărbatul a acționat singur, are legături cu o mișcare care promovează teorii ale conspirației de dreapta. Potrivit sursei, pe lista de persoane vizate a individului se aflau și foștii cancelari ai Germaniei, Olaf Scholz și Angela Merkel.

Bărbatul este acuzat că, încă din iunie, a lansat apeluri online pentru comiterea de atacuri asupra unor personalități publice și oficiali guvernamentali, a declarat Parchetul.

Procurorii spun că acesta publicase instrucțiuni pentru fabricarea de dispozitive explozive și solicitase donații în criptomonede, care urmau să fie folosite drept „recompense” pentru crime.

Potrivit Parchetului, bărbatul a postat „condamnări la moarte pronunțate de el însuși”, precum și „datele personale sensibile ale potențialelor victime”.

Acum el este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de finanțare a terorismului și incitare la vioneță menită să pună în pericol statul.

Spiegel Online a relatat că suspectul în vârstă de 49 de ani a enumerat 20 de ținte, inclusiv judecători și procurori, pe un site pe care l-a etichetat „Politică de asasinat”, care era plin de conținut de extremă dreapta și teorii ale conspirației, dintre care unele privind de pandemia de coronavirus.

În ultimii ani, autoritățile germane au acționat tot mai mult împotriva unei mișcări conspiraționiste cunoscute drept „Cetățenii Reichului”, sau „Reichsbuerger”.

Mișcarea, care contestă legitimitatea republicii germane moderne, este acum considerată o amenințare la adresa securității de către autoritățile germane.

În 2022, membrii unui grup, din care făceau parte un fost deputat și foști soldați, au fost arestați pentru un complot de a ataca parlamentul, de a răsturna guvernul și de a-l instala în funcția de șef al statului pe Prințul Heinrich XIII Reuss, aristocrat și om de afaceri.