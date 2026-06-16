Bărbat căutat de autorități de cinci ani, găsit într-un apartament din București. Are de ispășit o pedeapsă de 18 ani de închisoare

Bărbatul în vârstă de 39 de ani, dar în urmărire internațională de cinci ani, a fost găsit marți într-un apartament din București, au anunțat polițiștii, conform News.ro.

„În urma investigaţiilor efectuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, s-a stabilit faptul că, un bărbat, urmărit la nivel internaţional, din data de 3 noiembrie 2021, s-ar afla la o adresă din municipiul Bucureşti”, anunţă, marţi, Poliţia Capitalei, într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

Bărbatul a fost dus la Poliție și urmează să fie încarcerat într-un penitenciar din București.

În 2021, Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele lui Șerban Marius Florin. Bărbatul a fost condamnat pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.