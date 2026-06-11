Bărbat din Brașov condamnat pentru un mesaj de amenințare postat pe Facebook la adresa magistraților

Bărbatul este acuzat de instigare publică la adresa magistraților, după ce a scris pe Facebook un mesaj în care vorbea despre „procedura 1907”. Parchetul General a anunțat joi că a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției, iar pedeapsa va fi de 6 luni de închisoare cu suspendare. Ancheta a fost declanșată după un denunț al CSM.

Parchetul Înaltei Curte de Casație și Justiție a anunțat că a sesizat Judecătoria Brașov cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu un bărbat cercetat pentru instigare publică la adresa magistraților. Lui i-a fost stabilită o pedeapsă principală de 6 luni de închisoare, pentru infracțiunea de instigare publică. Procurorul de caz a dispus amânarea aplicării pedepsei principale de 6 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani. De asemenea, pe durata termenului de supraveghere, el trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 30 de zile.

Condamnarea stabilită prin acordul de recunoaștere a vinovăției urmează să fie validată de Judecătoria Brașov.

„În prezența avocatului, inculpatul a declarat că recunoaște comiterea faptei reținută în sarcina sa și acceptă încadrarea juridică dată faptei”, spune Parchetul General, într-un comunicat de presă.

Comentariul de pe Facebook

Bărbatul a fost pus sub acuzare în urma unui comentariu scris în august 2025 la o postare distribuită pe Facebook în care făcea trimitere la Răscoala din 1907.

Comentariul a avut următorul conținut: „Domniile lor s-au răsculat? Aplicați procedura de la 1907, trageți fără somație în îmbuibați, întâi trageți și apoi vedem ce vor… poate mai stârpim din ei.. mari oa meni au ajuns ei…toți muciosii au făcut dreptul, și acum au pretenții…”.

Acuzațiile Parchetului

„Inculpatul a îndemnat publicul pe platforma online Facebook să săvârșească infracțiuni (de omor, de omor calificat și/sau de ultraj judiciar) împotriva magistraților români, prin intermediul publicării de pe contul său de Facebook a unui comentariu scris la o postare video pe tema protestelor judecătorilor”, spune Parchetul.

Trei dosare penale au fost deschise în luna decembrie de Parchetul General unor persoane care au scris pe Facebook mesaje la adresa magistraților.

În decembrie 2025, Parchetul General a anunțat că trei persoane fizice, fără calitate specială, au fost puse sub acuzare, în cadrul a trei dosare penale distincte, pentru săvârșirea unor infracțiuni de instigare publică. Toate cele trei dosare penale au fost constituite în urma denunțului formulat, în luna septembrie 2025, de către Consiliul Superior al Magistraturii, a precizat atunci Parchetul General.

„Infracțiunile care fac obiectul celor trei dosare penale constau în fapte de îndemnare a publicului, prin intermediul unor mesaje scrise pe o platformă online, să săvârșească infracțiuni de omor/omor calificat/ultraj judiciar împotriva magistraților români și/sau a membrilor de familie ori a apropiaților acestora”, se menționa în comunicatul transmis în luna decembrie de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.