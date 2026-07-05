Bărbat găsit mort lângă trotineta electrică pe o pistă de biciclete din Năvodari

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a murit duminică, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, cu care circula pe o pistă special amenajată şi s-a lovit la cap, anunță IPJ Constanța.

Accidentul a avut loc pe DJ 226, în zona Midia. Poliţiştii din Năvodari au fost alertați în jurul orei 06.45, prin apel 112, cu privire la faptul că pe pista de biciclete o persoană se află în stare de inconştienţă.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit că victima este un bărbat de 45 de ani din localitatea Istria.

„Din primele cercetări a reieşit că bărbatul în cauză ar fi utilizat o trotinetă electrică, pe pista special amenajată paralel cu DJ 226, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi căzut de pe aceasta şi s-ar fi lovit la cap. La faţa locului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul”, au anunțat poliţiştii.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei, în vederea stabilirii cauzelor decesului.