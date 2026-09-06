Bărbat legat cu bandă adezivă de scaun într-un avion. De ce au intervenit pasagerii

Un pasager al unui zbor American Airlines care se îndrepta de la Dallas la Newark a fost arestat, după ce a avut un comportament agresiv la bord, relatează ABC News.

Pasagerul, identificat de autorități drept Arthur Lundeen, un bărbat în vârstă de 67 de ani din Arizona, a fost imobilizat de alți pasageri cu bandă adezivă și coliere de plastic până când avionului a aterizat la aeroportul Baltimore-Washington, după ce și-a deviat cursul inițial.

Incidentul a avut loc joi seară și, potrivit unor martori aflați în avion, bărbatul a devenit recalcitrant cu puțin timp înainte de sosirea la destinație. Lundeen a insultat echipajul alți pasageri, folosind remarci rasiste și un limbaj vulgar.

Unul dintre pasagerii care au intervenit, Juan Mejia, fost ofițer de poliție, a declarat pentru ABC News că a decis să acționeze după ce situația a escaladat și bărbatul ar fi devenit agresiv fizic.

Two passengers used zip ties and duct tape to restrain a man who allegedly became unruly aboard an American Airlines flight Thursday night, forcing the plane to divert to Baltimore. The 67-year-old Arizona man was arrested after landing.https://t.co/ydJe8xkD3s pic.twitter.com/yH7xIJz8fP — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 5, 2026

„Nu intenționam să-i facem rău. Voiam mai degrabă să-l imobilizăm și să-l controlăm, pentru ca situația să nu degenereze”, a spus Mejia, care a fost ajutat de un prieten care îl însoțea.

Bărbatul, acuzat de tulburarea oridinii publice și agresiune

Cei doi pasageri au declarat că au rămas cu Lundeen până când autoritățile au urcat la bordul avionului și l-au reținut după ce au aterizat în Baltimore.

Poliția Autorității de Transport din Maryland a anunțat că bărbatul a fost inculpat pentru tulburarea ordinii publice și agresiune „pentru incidente care au avut loc la bordul aeronavei pe aeroportul BWI”.

Autoritățile au precizat că Lundeen a fost evaluat de paramedici pentru o rană deschisă la braț observată în momentul arestării.

American Airlines a transmis că pasagerul a fost debarcat, iar zborul și-a continuat ulterior drumul către Newark.

„Siguranța și securitatea clienților și angajaților noștri reprezintă prioritatea principală și nu tolerăm violența”, a transmis compania aeriană.

Incidentul este investigat în continuare de FBI și de Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA).