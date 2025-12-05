Bărbat obligat să plătească daune morale de 50.000 de lei pentru că a înjurat și ameninţat un internaut pe Facebook, în comentarii despre Călin Georgescu

Un bărbat din Maramureş a fost dat în judecată şi este obligat de instanţă să plătească 50.000 de lei unui internaut pe care l-a jignit, înjurat şi ameninţat în comentarii pe Facebook. Divergenţele dintre cei doi au avut loc după ce bărbatul ameninţat a postat un mesaj despre Călin Georgescu, transmite News.ro.

Decizia, pronunţată joi de Tribunalul Maramureş în primă instanţă, nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Reclamantul, pe nume Vasile Vlașin, a publicat pe 26 februarie un comentariu despre Călin Georgescu, la o postare pe pagina de Facebook a publicației Emaramureş. Bărbatul spune că ulteriorul comentariului a fost înjurat și amenințat cu moartea de un internaut.

Vlașin a spus, pentru News.ro, că a depus plângere la Poliţie, cerere la instanţă şi a obţinut chiar și ordin de protecţie.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Vlaşin Vasile, în contradictoriu cu pârâtul Suci Dănuţ şi în consecinţă: Constată caracterul ilicit al faptelor pârâtului constând în comentarii publicate la data de 26.02.2025 pe pagina de Facebook Emaramureş. Constată că cererea de ştergere a comentariilor publicate la data de 26.02.2025 pe pagina de Facebook Emaramureş a rămas fără obiect. Obligă pârâtul să publice dispozitivul prezentei hotărâri la rămânerea sa definitivă într-un ziar local pe propria cheltuială şi pe pagina sa de Facebook”, se arată în decizia Tribunalului Maramureş.

Ce spune cel care a deschis procesul

Vasile Vlaşin, cel care a deschis acest proces la Tribunalul Maramureş, a declarat pentru News.ro că reacţiile deplasate ale internautului pe care l-a dat în judecată au pornit de la un comentariu pe care Vlaşin l-a postat pe Facebook, după ce fostul candidat Călin Georgescu a fost oprit în trafic de către anchetatori.

„Am postat un comentariu în care am spus că oprirea lui Georgescu s-a făcut la două ore distanţă de percheziţiile care s-au făcut la omul lui de încredere, Horaţiu Potra, unde au fost găsite arme, euro, ceva de genul ăsta. Atât a fost comentariul meu. La acest comentariu a urmat intervenţia acestui personaj”, a declarat Vasile Vlașin.

„Au fost, probabil, peste zece comentarii, cu injurii, ameninţări cu moartea. Ulterior, ameninţările au devenit grave şi multe. Am depus plângere la Poliţie, am depus cerere la instanţă şi am obţinut ordin de protecţie, pentru că eu nici nu îl ştiam pe el, nu ştiam de cine să mă feresc. Dosarul penal e încă un lucru. În paralel, am depus cererea la instanţă. La ultimul termen, el a mers în faţa instanţei şi putea să spună: «regret, îmi pare rău, eram băut». Nu. S-a dus în faţa instanţei şi a spus că asta e opinia lui, că e democraţie şi că are dreptul să spună orice. Şi atunci instanţa a considerat că e justificată cererea mea”, a mai afirmat Vasile Vlaşin.

Acesta spune că, dacă hotărârea va rămâne definitivă, va lua banii de la cel care l-a ameninţat şi jignit.

„Nu am nevoie de banii lui, dar trebuie să se înveţe minte şi să fie un exemplu şi pentru alţii. (…) Am făcut acest proces pentru că cineva trebuie să o facă şi cineva trebuie să fie un exemplu şi pentru alţii. Nu o să le schimbe caracterul, dar cel puţin nu o să mai fie atât de liberi în a-şi dejecta toate mizeriile în spaţiul public, sper eu”, a mai spus Vasile Vlaşin.