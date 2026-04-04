Bărbații din Germania trebuie să ceară aprobarea armatei pentru șederi lungi în străinătate. Explicațiile guvernului

Soldați germani lângă un vehicul militar Boxer, un nou tip de transportor blindat de personal, la o cazarmă din Berlin. FOTO: Henry Nicholls, PA Images / Alamy / Profimedia

Ministerul apărării din Germania a confirmat, sâmbătă, în urma unor relatări din presă, că bărbații din țară cu vârste cuprinse între 17 și 45 de ani trebuie să obțină aprobarea Bundeswehr dacă vor să stea peste hotare mai mult de trei luni, în baza noii legi privind serviciul militar, a scris agenția de presă dpa.

Noua lege a fost adoptată în decembrie și a provocat dezbateri aprinse. Reuters a scris că actul normativ introduce două componente – prima se referă la un serviciu voluntar, mai bine plătit, menit să atragă tineri recruți, însă a doua, cea care a și născut controverse, stabilește că legiuitorii pot activa încorporarea obligatorie, în funcție de necesitățile forțelor armate, dacă numărul de înrolări voluntare nu este suficient.

Legea, un răspuns la amenințarea rusă și la situația efectivelor din forțele armate, a intrat în vigoare la 1 ianuarie și stabilește obiective ambițioase de extindere pentru Bundeswehr, vizând până la 260.000 de soldați activi – față de 183.000 în prezent – și cel puțin 200.000 de rezerviști până în 2035.

Toți adolescenții vor primi un chestionar după ce împlinesc vârsta de 18 ani, ca prim pas pentru a evalua aptitudinea și motivația lor de a servi în armată. Bărbații sunt obligați să completeze formularul, în timp ce femeile îl completează opțional.

Cum explică ministerul reglementarea

După ce ziarul Frankfurter Rundschau a relatat că bărbații au nevoie de aprobarea armatei pentru șederi lungi în străinătate, un purtător de cuvânt din Ministerul apărării a confirmat reglementarea pentru dpa, dar a menționat că „aprobarea este considerată acordată atâta timp cât serviciul este voluntar”.

Armata trebuie să știe cine petrece perioade lungi în străinătate, a adăugat purtătorul de cuvânt, refuzând să precizeze câte aprobări au fost solicitate de la începutul anului.

O astfel de reglementare a fost în vigoare încă din perioada Războiului Rece, însă nu a fost aplicată niciodată cu strictețe, a mai spus el.

Deși consecințele regulii sunt de amploare, permisiunea pentru șederi în străinătate va fi acordată întotdeauna dacă nu este necesar un serviciu specific pentru perioada respectivă, a punctat purtătorul de cuvânt.