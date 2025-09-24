Bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe Trump pe terenul de golf, găsit vinovat. Ce pedeapsă riscă

Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidențiale, a fost găsit vinovat marți și a încercat să se rănească cu un stilou după verdict, relatează mai multe publicații media americane, citate de AFP.

Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat de un juriu pentru toate capetele de acuzare, între care tentativa de asasinat asupra unui candidat la președinție, care poate fi pedepsită cu închisoarea pe viață. Pronunțarea pedepsei a fost stabilită pentru 18 decembrie.

Ryan Routh, bărbatul găsit vinovat pentru tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump. Sursă foto: Handout / AFP / Profimedia

După citirea verdictului într-un tribunal federal din Florida (sud-est), inculpatul a încercat să se înjunghie cu un stilou, dar gardienii au intervenit pentru a-l opri, au relatat Fox News și NBC.

Routh a fugit de pe terenul de golf fără să tragă un singur foc după ce un agent al Serviciului Secret al SUA care patrula terenul înaintea lui Trump l-a zărit pe Routh și pușca și a deschis focul, potrivit mărturiei martorilor în acest caz, relatează Reuters.

„Acest complot a fost elaborat cu atenție și era extrem de grav”, a declarat procurorul John Shipley la începutul procesului, adăugând că, fără intervenția agentului Serviciului Secret, „Donald Trump nu ar mai fi în viață”.

Trump: „Un moment foarte important pentru justiție”

Procesul care a durat 12 zile la tribunalul federal din Fort Pierce, Florida, s-a desfășurat în urma asasinării activistului conservator Charlie Kirk, care a readus în centrul atenției naționale creșterea violenței politice în SUA. Trump a fost ținta a două tentative de asasinat, inclusiv una care l-a rănit la ureche, în timpul campaniei prezidențiale din 2024 care l-a readus la Casa Albă.

„Verdictul de vinovăție pronunțat astăzi împotriva potențialului asasin al lui Trump, Ryan Routh, ilustrează angajamentul Departamentului Justiției de a pedepsi pe cei care se angajează în violență politică”, a declarat procurorul general al SUA, Pam Bondi, într-o declarație pe X. „Această tentativă de asasinat nu a fost doar un atac asupra președintelui nostru, ci o ofensă adusă națiunii noastre în sine”.

Donald Trump a salutat pe platforma sa Truth Social „un moment foarte important pentru justiție în America”.

Democrații au fost, de asemenea, ținte recente ale violenței politice. În aprilie, un piroman a pătruns în reședința guvernatorului Pennsylvaniei, Josh Shapiro, și i-a dat foc în timp ce familia se afla înăuntru. În iunie, un bărbat înarmat care se dădea drept polițist în Minnesota a ucis-o pe Melissa Hortman, membră a legislativului statal, și pe soțul acesteia, și i-a împușcat pe senatorul statal John Hoffman și pe soția acestuia.

Routh, care a pledat nevinovat la toate acuzațiile, a ales să-și concedieze avocații și să se apere singur la proces.



Ce probe au prezentat procurorii

Apărarea sa s-a bazat pe ceea ce el a descris ca fiind natura sa blândă și neviolentă, dar declarația sa de deschidere, plină de divagații, a fost întreruptă de un judecător federal, iar el nu a opus prea multă rezistență în timp ce o serie de martori ai forțelor de ordine au prezentat în detaliu probele din caz.

Routh, care locuia recent în Hawaii, a dus o viață haotică ca antreprenor în construcții și s-a implicat în mișcările pro-democrație din Taiwan și Ucraina, unde a călătorit de două ori după invazia Rusiei.

Procurorii au susținut că Routh a sosit în sudul Floridei cu aproximativ o lună înainte de incidentul din 15 septembrie 2024, cazându-se la o parcare pentru camioane și urmărind mișcările și programul lui Trump. Routh ar fi avut asupra sa șase telefoane mobile și ar fi folosit nume false pentru a-și ascunde identitatea.

Procurorii au susținut că, în ziua incidentului, el a așteptat aproape 10 ore, ascunzându-se în tufișuri cu vedere la gaura a șasea de pe terenul de golf.

Anchetatorii au găsit la fața locului o pușcă de tip SKS, două genți conținând plăci metalice similare celor utilizate în vestele antiglonț și o mică cameră video îndreptată spre terenul de golf.

Trump se afla la a cincea gaură, la câteva sute de metri distanță, când Routh a fost descoperit. Routh a fost arestat în aceeași după-amiază, după ce a fost oprit de poliție pe o autostradă din Florida.