Bărbatul care a lăsat spitalul Pantelimon fără oxigen a fost reținut. De ce a furat țeava

Bărbatul care a furat, joi seara, bucata din instalația de oxigen aflată în curtea Spitalului „Sf. Pantelimon” din Sectorul 2 al Capitalei a fost reţinut pentru 24 de ore, anunţă Poliţia Capitalei.

Bărbatul în vârstă de 65 de ani urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunerea de arestare preventivă. Joi, bărbatul a furat de două ori din curtea spitalului Pantelimon piese din instalația de oxigen.

Prima tentativă şi reuşită a fost în jurul orei 16:10. A escaladat gardul şi a plecat de acolo cu o ţeavă de cupru de aproximativ 2 metri, scrie Observator.

A vrut să ducă țeava la fier vechi

„A venit echipa de intervenție și a reparat-o. Au crezut inițial că este o defecțiune, că s-a fisurat sau a explodat. Însă nu găseau bucata de țeavă”, a povestit un medic pentru HotNews. Problema a fost remediată în 30 de minute.

În jurul orei 19.10, bărbatul s-a întors. A furat din nou o țeavă din instalația de oxigen, iar spitalul a început să folosească instalația de rezervă și să aducă butelii cu oxigen.

Bărbatul a fost prins vineri și dus la audieri. Potrivit Observator, el a furat țeava de oxigen pentru a o duce la fier vechi.

Spitalul din București a anunțat că a reușit să gestioneze criza „fără consecințe pentru starea pacienților”.