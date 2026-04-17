Cum s-a desfășurat criza de la Spitalul Pantelimon, lăsat fără oxigen după un furt. „Au smuls o țeavă după-amiază, a fost reparată, apoi seara au venit iar și au furat-o” / Toți pacienții de la ATI au fost ventilați manual

Spitalul din București a anunțat oficial că a reușit să gestioneze criza „fără consecințe pentru starea pacienților”. În total, 14 pacienți erau internați la secția de Terapie Intensivă, dependenți de oxigen.

Spitalul Pantelimon din București a rămas joi seară fără oxigen, după ce „o persoană necunoscută a sărit gardul spitalului, a distrus compenente ale instalaţiei şi a sustras o ţeavă şi un robinet”, după cum a transmis Poliția Capitalei. Astăzi, polițiștii au anunțat că au prins un suspect: un bărbat de 65 de ani.

Defecțiunea instalației de oxigen a însemnat declanșarea unui protocol pentru cei 14 pacienți aflați în secția de Terapie Intensivă. S-a discutat inclusiv despre transferul unora la alte spitale.

„În București, toate secțiile de Terapie Intensivă sunt pline. În plus, nu toți pacienții din ATI sunt transferabili. În cazul unora dintre ei, starea lor este prea gravă pentru a permite transportul, este necesară o evaluare prealabilă etc”, au explicat medici din spital pentru HotNews.

Nu a mai fost făcută oficial nicio solitare de transfer. Spitalul a folosit buteliile de oxigen de rezervă, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență a adus, la rândul său, la spital o autospecială cu rezerve de oxigen.

„Personalul din spital a cărat butelii pentru a conecta rapid pacienții”, a spus un medic pentru HotNews.

Buteliile de oxigen au fost folosite atât în secția ATI, cât și în blocul operator.

„Inițial, au crezut că e o defecțiune. Însă nu găseau bucata de țeavă”

Criza a izbucnit spre seară. Însă, un medic din spital, care a făcut parte, în trecut, din conducerea unității medicale, a povestit pentru HotNews că instalația de oxigen a fost țintită de două ori, în aceeași azi.

„După-amiază, cineva a smuls o bucată de țeavă. A venit echipa de intervenție și a reparat-o. Au crezut inițial că este o defecțiune, că s-a fisurat sau a explodat. Însă nu găseau bucata de țeavă”.

Echipa de intervenție a reușit să repare instalația, totuși. „Seara au venit iarăși și au furat țeava”, a spus în dialogul cu HotNews medicul care a făcut parte, în trecut, din conducerea unității medicale, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

„De abia după aceea, seara, după al doilea incident, a fost anunțată Poliția și s-a dat alarma”, adaugă acesta.

Care este acum situația la spital

Cei 14 pacienți din Terapie Intensivă sunt conectați în continuare, vineri la prânz, la buteliile de oxigen gazos.

Instalația de oxigen a spitalului, pe bază de oxigen lichid, este și acum oprită și se lucrează în continuare la repararea ei.

Problema urmează să fie remediată în scurt timp, în cursul zilei de astăzi, spun medicii din spital.

HotNews a încercat, vineri dimineață, să ia legătura cu managerul Spitalului „Sf. Pantelimon”, Cristian Bălălău, și cu directorul medical Toni Popescu. Aceștia nu au răspuns, până la momentul publicării articolului.