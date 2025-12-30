Bărbatul care a violat șase copile, între care fiica sa, a primit aproape 30 de ani de închisoare. Decizie finală în cazul care a șocat Alba

Bărbatul din Cugir, județul Alba, care a violat și agresat sexual de zeci de ori șase fetițe, cu vârste de 6, 8 și 9 ani, una dintre ele fiind chiar fiica sa, a fost condamnat definitiv la 29 de ani și 4 luni de închisoare de către magistrații Curții de Apel Alba Iulia, transmite Alba24.

Acesta este cel mai grav caz de viol din Alba, din ultimii 10 ani. Claudiu Hancheș Hancheș a fost găsit vinovat pentru violarea a șase fetițe, fapte care au avut loc între 2016 și 2023. Dosarul de viol a fost trecut la secret de către magistrați, din cauza faptului că toate victimele sunt minore, potrivit sursei citate.

După ce a fost trimis în judecată, dosarul lui Hancheș a avut parte de un parcurs complex pe rolul instanțelor din Alba. Condamnat la 21 de ani de închisoare în 2024, la Judecătoria Alba Iulia, Hancheș și avocații săi au făcut apel.

Avocații spuneau că au găsit o „problemă” în dosar și au cerut la Curtea de Apel Alba Iulia rejudecarea dosarului. Mai exact, Claudiu Hancheș nu era condamnat pentru o faptă din cele comise. Magistrații instanței superioare au admis atunci apelul, iar dosarul a ajuns iar pe rolul Judecătoriei Alba Iulia.

Pe 25 aprilie 2025, Judecătoria Alba Iulia l-a condamnat din nou pe Hancheș, la 29 de ani de închisoare. El a făcut apel, iar dosarul a ajuns din nou pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

Într-un final, pe 23 decembrie 2025, magistrații instanței superioare din Alba Iulia au dat o decizie finală în caz: 29 de ani și patru luni de închisoare cu executare.