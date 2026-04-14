Bărbatul care a vrut să incendieze vila șefului OpenAI plănuia să îl asasineze pe Sam Altman

Bărbatul suspectat că ar fi aruncat un cocktail Molotov asupra casei din San Francisco a lui Sam Altman, directorul gigantului din domeniul inteligenței artificiale OpenAI, intenționa să-l ucidă și avea asupra sa un manifest împotriva IA, au afirmat luni autoritățile americane, informează AFP.

Luxoasa casă din California a lui Sam Altman a fost lovită de un cocktail Molotov, a anunțat vineri compania care a creat ChatGPT, adăugând că și birourile sale au fost amenințate. Nu s-au înregistrat victime.

Suspectul arestat în urma incidentului este un texan în vârstă de 20 de ani, Daniel Moreno-Gama, au dezvăluit luni autoritățile americane.

El a fost acuzat de tentativă de distrugere a bunurilor cu ajutorul explozibililor și de deținere a unei arme neînregistrate, potrivit aceleiași surse. CNN scrie că texanul în vârstă de 20 de ani este acuzat și de tentativă de omor, potrivit unei plângeri penale depuse de FBI.

Conform unui comunicat al Ministerului Justiției care prezintă faptele, după ce a aruncat cocktailul Molotov, bărbatul a fugit pe jos de la casa lui Sam Altman până la sediul OpenAI, situat la celălalt capăt al orașului, unde a încercat să spargă ușile de sticlă cu un scaun.

Manifest anti-IA găsit asupra suspectului

El „a declarat că a venit să incendieze locația și să ucidă pe oricine se afla înăuntru”, au precizat procurorii în plângerea penală federală.

Când poliția a sosit la fața locului, acesta avea asupra sa o canistră de kerosen, o brichetă și un document pe care era scris „Ultimul tău avertisment”.

Acest text „promova lupta împotriva IA și încuraja uciderea și alte crime” împotriva șefilor și investitorilor din companiile din sectorul inteligenței artificiale, a transmis Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii.

Procurorii spun că el a încheiat documentul, care includea o mărturisire că încerca să-l ucidă pe Altman, cu fraza: „Dacă printr-un miracol vei supraviețui, atunci aș considera asta un semn divin pentru a te răscumpăra”.

Ce spune Sam Altman

Într-o postare rară pe blogul său personal, la scurt timp după incident, Sam Altman a făcut apel la o „dezescaladare a retoricii și a metodelor”, într-o aparentă aluzie la criticile aduse industriei inteligenței artificiale, care suscită îngrijorări puternice.

„Înțeleg sentimentele anti-tehnologie și este evident că tehnologia nu este întotdeauna benefică pentru toată lumea”, a scris Altman.



„Dar, în ansamblu, cred că progresul tehnologic poate face ca viitorul să fie incredibil de bun, atât pentru familia ta, cât și pentru a mea.”

Al doilea incident la vila lui Altman

Un al doilea incident la reședința lui Altman a avut loc duminică dimineața, relatează The San Francisco Standard. Potrivit poliției, o mașină a oprit, iar pasagerul acesteia pare să fi tras cu arma în direcția vilei din Russian Hill. Două persoane au fost reținute, însă polițiștii nu au făcut mai multe declarații pe marginea evenimentului.

Vila lui Sam Altman, a cărui avere este estimată la 3,4 miliarde de dolari de revista Forbes, este situată în cartierul foarte select Russian Hill, una dintre cele mai căutate zone din San Francisco, capitala mondială a tehnologiei.

Fondată în 2015 de Sam Altman, OpenAI a fost propulsată de succesul mondial al ChatGPT. Compania este evaluată în prezent la peste 852 de miliarde de dolari.