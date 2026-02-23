Bărbatul din Iași care şi-a atacat fosta soţie cu ciocanul şi apoi a incendiat-o în faţa blocului și-a aflat sentința

Judecătorii Tribunalului Iași l-au condamnat pe Andrei Beucă la închisoare pe viață, după ce, în aprilie 2025, și-a atacat fosta soție cu un ciocan, apoi a incendiat-o, la doar câteva zile după ce fusese eliberat din închisoare. Dusă în stare foarte gravă la spital, femeia a murit la mai puţin de o săptămână.

„Condamnă pe inculpatul Beucă Andrei Cosmin la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat”, este decizia Tribunalului Iaşi. Decizia Tribunalului Iaşi nu este definitivă, putând fi contestată în zece zile de la comunicare, transmite News.ro.

La această sentință, se mai adaugă cinci ani de închisoare pentru tâlhărie calificată, în condiţiile în care, după ce şi-a lovit şi incendiat fosta soţie, bărbatul i-a luat geanta în care avea telefonul mobil şi mai multe obiecte personale.

Până la pronunţarea unei sentinţe definitive, Andrei Beucă rămâne în arest preventiv.

Crima din Iași

Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

În dimineaţa de 14 aprilie 2025, Andrei Beucă şi-a aşteptat fosta soţie în faţa blocului în care locuia aceasta, a lovit-o de nenumărate ori cu ciocanul în cap, a turnat apoi benzină peste ea şi i-a dat foc, după care i-a luat poşeta în care avea telefonul mobil şi mai multe obiecte personale.

Ulterior, bărbatul a fost găsit de poliţişti într-un cimitir din municipiul Iaşi. Întrucât era într-o stare avansată de ebrietate, el a fost dus mai întâi la Spitalul ”Sfântul Spiridon” şi abia apoi la audieri.

Bărbatul fusese eliberat condiționat din închisoare pe 2 aprilie 2025, cu trei luni înainte de termen, pentru bună purtare. Fusese închis timp de un an şi jumătate tot pentru violenţă în familie, după ce îşi lovise fosta soție într-un bar din localitate.

Daniela, fosta soţie a lui Andrei Beucă, a fost transportată în stare foarte gravă la spital, cu multiple fracturi la nivelul feţei, un traumatism complex şi cu arsuri pe 80% din suprafaţa corpului. Femeia a murit la spital la mai puţin de o săptămână de la incident.