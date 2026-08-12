Barem de corectare la Chimie la BAC 2026, sesiunea de toamnă. Cerințele primite de elevi și răspunsurile corecte

Elevii care au ales Chimia la Bacalaureatul de toamnă 2026 au susținut miercuri, 12 august, proba scrisă. Candidații au avut subiecte la Chimie organică sau Chimie anorganică și generală, în funcție de opțiunea făcută. Ministerul Educației a publicat baremele de corectare, care arată răspunsurile corecte și punctajul acordat pentru fiecare cerință.

Proba la alegere a profilului și specializării a început la ora 9:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Chimia este una dintre disciplinele care pot fi alese la proba E.d), proba la alegere a profilului și specializării.

Subiectele la Chimie la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Candidații care au ales Chimia la proba E.d) au susținut examenul la una dintre cele două variante: Chimie organică sau Chimie anorganică și generală. Ei au avut de rezolvat trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte. Alte 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Subiecte Chimie anorganică BAC 2026, sesiunea de toamnă:

Subiecte Chimie organică și generală BAC 2026, sesiunea de toamnă:

Baremele de corectare la Chimie BAC 2026, sesiunea de toamnă

Ministerul Educației a publicat baremele oficiale de corectare după încheierea probei. Ele arată răspunsurile corecte și punctajul acordat pentru fiecare cerință.

În cazul problemelor care pot fi rezolvate prin mai multe metode, pot fi punctate și alte variante de rezolvare corecte, în limitele precizate de baremul oficial.

Barem Chimie organică BAC 2026, sesiunea de toamnă:

Barem Chimie anorganică și generală BAC 2026, sesiunea de toamnă:

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 18-20 august. Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august 2026.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.