Barem de corectare la Informatică la BAC 2026, sesiunea de toamnă. Subiectele primite și răspunsurile corecte

Candidații la Bacalaureatul de toamnă 2026 au susținut miercuri, 12 august, proba la alegere a profilului și specializării, a treia probă scrisă din sesiune. Informatica a fost una dintre discipline, iar Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele de corectare.

Proba a început la ora 9:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Subiectele la Informatică la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Candidații au avut de rezolvat trei subiecte. Cerințele au urmărit cunoștințele de programare și algoritmică prevăzute în programa pentru examen.

Fiecare dintre cele trei subiecte valorează 30 de puncte, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Baremele de corectare la Informatică BAC 2026, sesiunea de toamnă

Ministerul Educației a publicat baremele oficiale de corectare după încheierea probei. Ele arată răspunsurile corecte și modul în care se acordă punctele pentru fiecare cerință.

Pentru rezolvările la care pot fi folosite mai multe metode, se acordă punctaj pentru orice soluție corectă care respectă cerințele subiectului și baremul de evaluare.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 18-20 august. Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.