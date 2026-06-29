Bacalaureat 2026. Baremele de corectare la Română au fost publicate. Cum se punctează răspunsurile

Ministerul Educației a publicat luni, pe platforma subiecte.edu.ro, baremul de notare pentru proba scrisă la Limba și literatura română de la Bacalaureat 2026. Documentul arată modul în care sunt punctate răspunsurile pentru fiecare cerință și reprezintă reperul folosit de profesorii evaluatori la corectarea lucrărilor la BAC 2026.

Luni, 29 iunie, absolvenții de liceu au susținut prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat 2026, cea la Limba și literatura română. Candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea acestora.

Ministerul Educației a publicat luni, pe platforma subiecte.edu.ro, baremul de evaluare și de notare pentru proba scrisă la Limba și literatura română.

Documentul poate fi descărcat de mai jos:

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 1 iulie– Proba obligatorie a profilului – proba E.c); (n.r. după modificarea anunțată de Ministerul Educației – din cauza caniculei)

Proba obligatorie a profilului – proba E.c); (n.r. după modificarea anunțată de Ministerul Educației – din cauza caniculei) 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 3 iulie – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Calendarul rezultatelor și al contestațiilor