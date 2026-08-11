Subiecte Istorie BAC 2026, sesiunea de toamnă. Cerințele pentru elevi / Baremul la Istorie a fost publicat

Ministerul Educației a publicat marți, la ora 15.00, pe platforma dedicată, subiectele și baremul de corectare pentru proba la Istorie de la Bacalaureatul de toamnă 2026. Candidații au susținut azi proba obligatorie a profilului, iar baremul arată răspunsurile corecte și modul în care se acordă punctele pentru fiecare cerință.

Proba la Istorie a început la ora 9:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Candidații au avut de rezolvat trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte.

La Subiectul I, elevii au primit două surse despre relațiile Țărilor Române cu Imperiul Otoman și despre alianțele domnitorilor români. Au avut de răspuns la mai multe cerințe pe baza textelor, de stabilit o relație cauză-efect și de prezentat două acțiuni militare desfășurate de români în perioada 1450-1550.

La Subiectul al II-lea, candidații au primit o sursă despre România în timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu, care aborda relațiile cu Occidentul, propunerile din 1971 și grevele din anii ’80. Elevii au avut, printre altele, de formulat un punct de vedere despre greve și de argumentat, printr-un fapt istoric, participarea României la relațiile internaționale în perioada 1949-1967.

La Subiectul al III-lea, elevii au avut de redactat un eseu de aproximativ două pagini despre evoluția spațiului românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – primele două decenii ale secolului al XX-lea. Cerințele vizau perioadele 1857-1860, 1862-1867 și 1875-1882, precum și politica externă a României din perioada 1910-1920.

Subiecte Istorie BAC 2026, sesiunea de toamnă:

Pentru întreaga lucrare se acordă 10 puncte din oficiu, astfel că punctajul maxim este de 100 de puncte.

Baremul publicat de Ministerul Educației precizează răspunsurile acceptate și punctajul acordat pentru fiecare cerință.

Baremul de corectare la BAC 2026, sesiunea de toamnă, proba la Istorie:

Calendarul probelor scrise la Bacalaureatul de toamnă 2026

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Tot pe 18 august, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, în intervalul 14:00-18:00.

În zilele de 19 și 20 august continuă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, iar în perioada 20-21 august acestea vor fi soluționate.

Rezultatele finale la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi publicate pe 24 august.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie de minimum 6 la probele scrise.