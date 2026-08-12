Baremul de corectare la Logică la BAC 2026, sesiunea de toamnă, a fost publicat. Subiectele și răspunsurile corecte

Ministerul Educației a publicat la ora 15.00 subiectele și baremul de corectare la Logică. A fost una dintre disciplinele la care candidații au putut susține miercuri, 12 august, proba la alegere a profilului și specializării de la Bacalaureatul de toamnă 2026.

Proba a început la ora 9:00 și a durat trei ore.

Subiectele la Logică la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Candidații au avut de rezolvat trei subiecte, cu cerințe din programa de Logică, argumentare și comunicare. Subiectele au cuprins exerciții prin care au fost verificate cunoștințele de logică ale candidaților și capacitatea acestora de a analiza și construi argumente.

Baremul de corectare la Logică la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Calendar BAC 2026, sesiunea de toamnă

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie;

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c), Matematică sau Istorie; 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la Bacalaureatul de toamnă 2026 vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații în perioada 18-20 august. Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august 2026.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media cel puțin 6 la probele scrise.