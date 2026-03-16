Baremul de corectare la Română la Simulare Evaluarea Națională 2026 clasa a VIII-a va fi publicat la ora 15:00

Baremul de corectare la proba de Limba și literatura română de la Simularea Evaluării Naționale 2026 va fi publicat luni, la ora 15:00, de către Ministerul Educației. Elevii de clasa a VIII-a vor putea verifica atunci răspunsurile corecte la subiectele primite la examenul de simulare.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 16 martie, începând cu ora 9:00, proba scrisă la Limba și literatura română, din cadrul simulării pentru Evaluarea Națională 2026. Proba s-a încheiat după două ore, la ora 11:00.

Baremul va fi disponibil la ora 15:00 pe site-ul Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiectelor de examen.

Barem Română Simulare Evaluarea Națională 2026

Elevii care au susținut proba la Limba și literatura română la simularea Evaluării Naționale 2026 vor putea consulta, în baremul oficial publicat de Ministerul Educației, răspunsurile considerate corecte pentru fiecare exercițiu din subiect. Documentul arată modul în care sunt punctate cerințele, dar și ce variante de răspuns sunt acceptate de evaluatori.

În barem este explicat pas cu pas cum se acordă punctajul pentru fiecare item din test, astfel încât elevii să poată înțelege unde au răspuns corect și unde ar fi putut pierde puncte.

Ce subiecte au avut elevii la Română la simulare Evaluarea Națională 2026

Elevii de clasa a VIII-a au avut la simularea Evaluării Naționale 2026 la Limba și literatura română două texte suport: un fragment din „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu și articolul „Eu și vulpea” de Vintilă Mihăilescu, publicat în Dilema Veche.

Pe baza acestora, la Subiectul I au avut cerințe de înțelegere a textului, întrebări tip grilă și exerciții de gramatică și vocabular.

La Subiectul al II-lea, elevii au trebuit să redacteze un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte despre cum reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat.

Când vor fi anunțate rezultatele la simularea Evaluării Naționale 2026

Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară în perioada 16-18 martie, ordinea probelor fiind: Limba și Literatura Română, Matematica și Limba maternă. Rezultatele sunt așteptate în 30 martie.

Simularea la Evaluarea Națională 2026 se organizează în condiții similare examenului. Probele încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. În sala de examen sunt supravegheați de profesori, iar lucrările sunt evaluate pe baza unui barem național.

Rezultatele nu se afișează public, ci sunt comunicate elevilor prin intermediul școlilor. Notele pot fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele solicită acest lucru.

Calendar simulare Evaluare Națională 2026

16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă

– Matematică – probă scrisă 18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

Limba și literatura maternă – probă scrisă 30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026 – Proba E) a) – Limba și literatura română – probă scrisă

24 martie 2026 – Proba E) c) – proba obligatorie a profilului – probă scrisă

25 martie 2026 – Proba E) d) – proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

26 martie 2026 – Proba E) b) – Limba și literatura maternă – probă scrisă

16 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

Calendar Evaluare Națională 2026

Examenul propriu-zis pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în luna iunie.

Calendar Evaluare Națională 2026 pentru clasa a VIII-a:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 iunie 2026 – Matematică

– Matematică 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate sunt afișate la începutul lunii iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor sunt publicate câteva zile mai târziu.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul: