Băsescu, despre mizele ofertei făcute de Macron: „Acum nu mai știi dacă protecția nucleară din NATO este mai puternică decât prietenia lui Trump cu Putin”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că o eventuală intrare a țărilor europene sub umbrela nucleară franceză, „în linii mari, decuplează Uniunea Europeană de Statele Unite din punct de vedere al securității”. Pe de altă parte, el a pus la îndoială loialitatea actualului președinte american față de angajamentele Washingtonului, afirmând că în cazul lui Donald Trump „nu știi niciodată dacă își va respecta angajamentele sau nu, dacă va respecta Articolul 5 sau nu”.

Surse oficiale din Administrația Prezidențială au spus că România analizează o propunere făcută de președintele francez Emmanuel Macron de extindere a umbrelei nucleare franceze către alte state europene. Potrivit surselor, România a participat la discuțiile pe această temă.

„Nu mă surprinde și era foarte clar că oferta este către toate țările din Uniunea Europeană, deci România era în pachet chiar dacă nu se anunțase nimic. E o problemă foarte delicată. Trebuie să avem în vedere că, pe de o parte, președintele Statelor Unite aflat acum în funcție este o persoană care azi poate lua o decizie, mâine, alta, și care cere Europei să se apere singură, și doar când consideră dânsul că trebuie sprijinită Europa să o sprijine”, a declarat Traian Băsescu, marți seară, la B1 TV.

În schimb, consideră fostul șef al statului român, avansarea pe acest drum poate să decupleze UE de SUA din perspectiva securității.

„Avem o protecție nucleară în calitate de membru NATO, dar protecție nucleară care acum nu mai știi dacă este mai puternică decât prietenia lui Trump cu Putin sau e mai slabă. E foarte greu să decizi”, a continuat Băsescu.

„Franța nu are arsenalul nuclear integrat în sistemul NATO”

Traian Băsescu este de părere că „Franța trebuie să își mărească mult capacitatea nucleară până să poată acoperi în mod convenabil responsabilitățile de protecție nucleară”.

„În ceea ce mă privește, aș analiza și faptul că Franța nu are arsenalul nuclear integrat în sistemul NATO. Practic, Franța a revenit în NATO cu ocazia Summitului de la București din 2008, dar fără a-și introduce în sistemul NATO și arsenalul nuclear, care a rămas la dispoziția președintelui Franței”, a adăugat el.

Fostul președinte a spus că decizia este una „dificilă”.

„Mai ales că trebuie să avem în vedere că nici Trump nu o fi veșnic și probabil următorul președinte o să fie mai echilibrat, mai predictibil, sau să fim convinși că respectă tratatele la care este parte”, a mai declarat Traian Băsescu.