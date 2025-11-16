Băsescu simte „revolta ca orice român” după cazul fetiței care a murit în clinica stomatologică. Fostul președinte critică propunerea făcută de ministru cu „elanul creator de după nenorocire”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, duminică, la Digi24, că este „absolut îngrozitor” cazul fetiței în vârstă de 2 ani care a murit joi într-un cabinet stomatologic din Capitală. Totodată, fostul șef al statului a criticat propunerea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, de a fi făcute în spitalele publice intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală.

Incidentul de joi a fost unul „nefericit, groaznic”, a spus fostul președinte.

„Pe de altă parte, fără să știu și să mă bag în condițiile tehnice, în ce trebuia să facă doctorul, ce trebuia să facă asistenta, nu o să mă bag în așa ceva, dar sunt astfel de incidente când e vorba de anestezie totală. Din experiența mea, am trecut prin câteva anestezii totale, cu ocazia operațiilor, și se iau măsuri extrem de meticuloase înainte de efectuarea unei astfel de anestezii”, a declarat Traian Băsescu.

„Statul ăsta nu e vinovat chiar pentru toate”

Băsescu crede că în acest caz este vorba despre „responsabilitatea unor cadre medicale”, nu a statului.

„De regulă, fugim la responsabilitatea statului una-două, dar aici vorbim de responsabilitatea unor cadre medicale, care nu aveau voie să facă intervenția într-un spațiu și cu instrumente care nu erau autorizate. Până la urmă o să ajungem că statul e vinovat dacă se surpă un mal de munte. Statul ăsta nu e vinovat chiar pentru toate. Trebuia să punem statul în spatele medicilor, în spatele asistentelor? Ce trebuia să facem, să aducem câte un polițist când fac intervenția? Nu, este o chestie de responsabilitate profesională”, a continuat fostul președinte.

Critici pentru propunerea ministrului Sănătății

Traian Băsescu a criticat declarația lui Alexandru Rogobete cu privire la faptul că ia în calcul reglementarea posibilității ca intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală să fie făcute în spitalele publice.

„L-am auzit pe Rogobete că se gândește el cu elanul creator de după nenorocire să ducem tipul ăsta de intervenții în spitale. Domnul ministru, te informez că stomatologia s-a privatizat de mult, nu mai ai secții de stomatologie în spitale, iar cei care fac operațiuni de asemenea dificultate trebuie să fie autorizați, în clinicile private, cele care fac astfel de operațiuni, trebuie să fie autorizați”, a adăugat Băsescu.

El a spus că simte „revoltă” după tragedia de joi.

„Și eu simt revolta și cred că orice român o simte, dar nu pot să nu îmi aduc aminte că la Iași, în spitalul statului, acum trei săptămâni, au murit șase copilași pentru infecții nosocomiale, deci domnul Rogobete, poate ne spuneți despre amândouă, nu, aici, ați găsit refugiul în sectorul privat. Să fie trași la răspundere dacă nu au respectat protocoalele, dar nu uitați de cei șase copilași de la Iași! Tot suflețele nevinovate, îți vine să plângi când te gândești că șase suflete, șase copilași nou-născuți, au putut să nu mai aibă viață pentru că nu s-a dezinfectat cum trebuie secția de copii. Aici suntem. În afară de durere, n-am ce să exprim”, a mai declarat Traian Băsescu.