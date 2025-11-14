Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să fie mutate în spitalele publice, după moartea fetiței de doi ani la o clinică din București

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seară că ia în calcul reglementarea posibilității ca intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală să fie efectuate în spitalele publice, în ambulatoriile de specialitate. Propunerea vine după ce o fetiță de doi ani a murit joi la o clinică stomatologică din centrul Bucureștiului, unde i-a fost făcută sedare totală.

„Văzând reacțiile voastre din ultimele zile și ascultând oamenii din jurul meu – pacienți, medici, specialiști, prieteni – mi-a venit o idee. Și înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi.

Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgență – în ambulatoriul de specialitate mai exact?

Mă refer la intervenții stomatologice cu anestezie generala, realizate în condiții de siguranță, în cadrul unor cabinete de stomatologie înființate în ambulatoriile spitalelor publice”, a scris Rogobete într-o postare pe Facebook.

Ministrul spune că modelul ar putea fi decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi: „Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienților acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenții și mai ales pregătite dacă apare o complicație de urgență.”

Cazul fetiției de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică

O fetiţă de 2 ani a murit, joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Copila avea o „patologie cronică preexistentă complexă”, potrivit concluziilor preliminare ale autopsiei, transmise de Parchetul Tribunalului București.

Fetița a fost tratată într-un al doilea sediu al clinicii, vizavi de clădirea principală, iar cabinetul de anestezie nu „respectă normativul și legislația în vigoare”, a declarat, vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, precizând că acestea sunt date preliminare în urma controlului declanșat la clinică de către Inspecția Sanitară de Stat.

Alexandru Rogobete a spus că, deși nu are un raport final, „din ce știu de la echipa mea de la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, care face anestezie generală în afara spitalului”:

Reprezentanții clinicii stomatologice spun, într-un comunicat de presă, că fetița a mai trecut printr-o procedură similară, cu sedare profundă, în 27 ianuarie 2025, realizată în cadrul aceleiași clinici de aceeași echipă medicală, medic anestezist și medic stomatolog, procedură care s-a încheiat „fără complicații și cu o recuperare completă”.

Cinica a subliniat, într-un comunicat transmis vineri, că de-a lungul a 11 ani au fost realizate peste 1.700 de proceduri care au implicat sedare de către același medic anestezist sub cărui grijă a fost copila de 2 ani și nu a înregistrat incidente.

„Până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de la orice speculații sau concluzii. Vom furniza informații suplimentare imediat ce acestea vor putea fi comunicate public, în conformitate cu prevederile legale și cu principiile transparenței”, au transmis reprezentanții Crystal Dental Clinic.