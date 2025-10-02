BAT: Știința și inovația, motorul tranziției către produse cu risc redus

British American Tobacco (BAT) a transmis, la București, un mesaj ferm: viitorul industriei tutunului se îndreaptă către produse inovatoare, care reduc riscurile asociate fumatului, având astfel un impact pozitiv asupra societății. Am stat de vorbă cu Dr. James Murphy, Directorul Științific și de Cercetare al BAT, cu Karina McQuillan, Directorul Departamentului de Toxicologie, și cu Jorge Araya, Director pentru Europa de Sud-Est. Cei trei au subliniat rolul strategic al României, atât ca hub regional de producție și export, cât și ca piață unde produsele cu risc redus, care nu implică arderea tutunului, sunt adoptate rapid de consumatori.

„Suntem foarte mulțumiți de activitatea din România și trebuie să apreciem efortul autorităților, care au sprijinit atât dezvoltarea business-ului, cât și adoptarea conceptului de reducere a riscurilor. Cu un cadru fiscal și de reglementare moderat și predictibil, companiile pot investi cu încredere. Asta am găsit aici în ultimii 28 de ani și suntem extrem de încrezători în viitorul nostru în România”, a declarat Jorge Araya, Director pentru Europa de Sud-Est din cadrul BAT și Director General al BAT România.

Fabrica BAT din Ploiești este unul dintre cele mai mari centre de producție ale grupului din regiune, iar 70% din producția realizată aici merge la export pe piețele europene. „România joacă un rol semnificativ în construirea unei lumi fără fum, fiind un exemplu de tranziție rapidă către produse inovatoare. Consumatorii reacționează atunci când au informații clare și acces la opțiuni cu risc redus”, a subliniat dl. Araya.

Știința, fundamentul reducerii riscurilor

Dr. James Murphy, Directorul Științific și de Cercetare al BAT, a evidențiat rolul esențial al dovezilor științifice în procesul de reglementare: „Pentru a integra reducerea riscurilor și produsele care nu implică arderea tutunului pe piețe, este esențial să le facem accesibile fumătorilor adulți. Dovezile sunt convingătoare: aceste produse au un rol central în reducerea riscurilor asociate fumatului și ar trebui să fie un pilon al politicilor publice.”

Acesta a oferit și un exemplu internațional: Suedia. Țara scandinavă a reușit să reducă prevalența fumatului sub 5%, prag considerat de OMS definitoriu pentru o „țară nefumătoare”. „Modelul suedez ne arată ce este posibil atunci când există disponibilitate, reglementări clare și protecție împotriva comerțului ilicit. Rezultatele pentru sănătatea publică sunt excepționale și pot fi replicate în Europa”, a adăugat el.

Omni™: o resursă pentru fumătorii care fac tranziția către produse cu risc redus

Pentru a garanta că știința din spatele produselor cu risc redus este riguroasă, transparentă și credibilă, BAT a dezvoltat platforma Omni™ (www.asmokelessworld.com). Aceasta reunește toate cercetările științifice realizate de companie și este deschisă publicului larg, oferind acces liber la studii, date și rezultate validate în reviste științifice cu evaluare colegială.

„Avem aproape 2.000 de oameni de știință în centrul nostru de cercetare din Southampton, care realizează studii științifice de talie mondială, evaluată independent. Cu ajutorul Omni™, oricine poate consulta aceste dovezi. Este modul nostru de a demonstra că datele din spatele produselor noastre inovatoare sunt solide și că pot susține atât eforturile comerciale, cât și obiectivele de sănătate publică”, au subliniat reprezentanții BAT.

Transparență și educație pentru consumatori

Karina McQuillan, Directorul Departamentului de Toxicologie al BAT, a explicat: „Analizăm fiecare ingredient din produsele noastre și le testăm în laboratoare acreditate, cu metode recunoscute internațional. Studiile noastre sunt revizuite independent și publicate în reviste științifice, pentru ca datele să fie validate și din afara industriei. Transparența este cheia prin care putem construi încredere și un dialog constructiv cu autoritățile, comunitatea științifică și consumatorii.”

Articol susținut de BAT