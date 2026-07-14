Bătălia de 2.800.000.000 de euro: De ce Franța și Spania se înfruntă în cea mai scumpă semifinală a Cupei Mondiale din istorie

Meciul dintre Franța și Spania, din Texas, de la Campionatul Mondial 2026, nu este doar un spectacol fotbalistic, ci este, din punct de vedere al valorii de piață, cea mai scumpă semifinală organizată vreodată de Cupa Mondială, jucătorii celor două echipe naționale având o valoare totală de 3,2 miliarde de dolari (2,8 miliarde de euro).

Când vedetele Kylian Mbappé și Lamine Yamal își vor conduce echipele pe terenul stadionului AT&T din Arlington, Texas, marți seară, ei nu vor urmări doar un loc în finala de duminică, ci vor conduce cea mai scumpă colecție de talente adunată vreodată pentru o semifinală a Cupei Mondiale la fotbal masculin.

Conform celor mai recente cifre publicate de Transfermarkt, valoarea lotului Franței este estimată la aproximativ 1,78 miliarde de dolari (1,56 miliarde de euro), iar cea a Spaniei la 1,43 miliarde de dolari (1,25 miliarde de euro), totalizând împreună aproximativ 3,2 miliarde de dolari (2,8 miliarde de euro), o sumă care depășește orice altă întâlnire din semifinalele din istoria legendarului turneu, scrie marți Euronews.

O mare parte din această valoare financiară se concentrează asupra unui număr restrâns de jucători.

Yamal, de la Barcelona, care a împlinit 19 ani cu o zi înainte de începerea meciului, este cel mai scump jucător rămas în competiție, cu o valoare de aproximativ 234 de milioane de dolari (205 milioane de euro), urmat îndeaproape de Mbappé, cotat la aproximativ 211 milioane de dolari (185 milioane de euro).

Urmează Michael Olise și Pedri, ambii evaluați la aproximativ 176 de milioane de dolari (154 de milioane de euro).

Împreună, cei patru fac parte dintre cei cinci fotbaliști cei mai scumpi din lume, al cincilea fiind norvegianul Erling Haaland, a cărui echipă nu a ajuns în această fază a competiției după ce a pierdut în fața Angliei, în sferturi.

Avantajul Franței este cel mai evident în atac, unde atacanții precum Ousmane Dembélé și Désiré Doué ridică valoarea totală a echipei la aproximativ 878 de milioane de dolari (770 de milioane de euro), cu mult înaintea liniei de atac a Spaniei, evaluată la 489 de milioane de dolari (428 de milioane de euro), chiar și cu Yamal în rândurile sale.

Franța conduce și în apărare, cu o valoare de 473 de milioane de dolari (414 milioane de euro), față de cei 337 de milioane de dolari (295 de milioane de euro) ai Spaniei, în timp ce Spania are avantajul la goalkeeperi, portarii săi având o valoare combinată de 113 milioane de dolari (99 de milioane de euro), față de cele 67 de milioane de dolari (58 de milioane de euro) la cât sunt estimați portarii francezi.

Franța – Spania este LIVETEXT pe site-ul GOLAZO.ro.

Valoarea de piață nu a determinat cererea de bilete

Valoarea de piață nu pare totuși să fi determinat cererea de bilete la meciurile de la această ediției a Cupei Mondiale.

Prețurile la revânzare pentru a doua semifinală de miercuri dintre Anglia și Argentina, de la Atlanta, au fost, în medie, cu aproximativ 1.000 de dolari mai mari decât pentru meciul de marți, chiar dacă valoarea combinată a loturilor pentru acel meci, de aproximativ 2,5 miliarde de dolari (2,2 miliarde de euro), este inferioară totalului înregistrat de Franța și Spania.

Cererea la partida Anglia-Argentina este determinată în mare măsură de posibila apariție de adio a lui Lionel Messi la Cupa Mondială.

În ceea ce privește meciul în sine, istoria recentă oferă Spaniei o oarecare încredere în ciuda a ceea ce sugerează cifrele.

„La Roja” a câștigat șase dintre ultimele zece întâlniri dintre cele două echipe, inclusiv victoriile de la Euro 2024 și din Liga Națiunilor de anul trecut, ambele obținute la diferențe mici de scor.

Meciul Franța-Spania începe la ora locală 14:00 (20:00 în Marea Britanie, 21:00 la Paris și Madrid, 22:00 în România), partida având loc, în mod special pentru tabăra franceză, chiar de Ziua Bastiliei (adică fix de Ziua Națională a Franței).