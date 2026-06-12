Baza de date Eurodac a UE a căzut în cel mai nefericit moment

Baza de date Eurodac a fost lansată cu ani în urmă, dar a devenit acum centrală noului pact UE privind migrația și azilul, FOTO: Olivier Hoslet / AFP / Profimedia

Eurodac, baza centrală de date a Uniunii Europene pentru azil, a suferit o defecțiune tehnică vineri, în ziua în care pactul istoric al blocului comunitar privind migrația și azilul a intrat în vigoare, au confirmat autoritățile olandeze pentru imigrație, citate de Reuters.

Sistemul lansat în 2003 stochează date biometrice și are un rol esențial în noul cadru legislativ. El a întâmpinat probleme acum în timpul unei actualizări. Serviciul olandez pentru Imigrație și Naturalizare (IND) a precizat că baza de date nu funcționa complet nici înainte de această defecțiune și că mai multe state membre ale UE au fost afectate.

Marcus Lammert, purtătorul de cuvânt al UE, a minimalizat importanța incidentului în cadrul briefingului zilnic al Comisiei Europene.

„În prima zi de funcționare a oricărui sistem nou apar probleme tehnice. Este ceva normal”, a spus el, adăugând că „informațiile pe care le primesc arată că statele membre se conectează treptat la sistem și că lucrurile merg destul de bine”.

Eurodac joacă un rol cheie în pactul UE privind solicitările de azil

Potrivit relatărilor, multe state membre nu sunt pregătite să pună în aplicare cerințele pactului privind migrația. Unele țări nu dispun de infrastructura necesară pentru implementarea noilor proceduri de verificare, în timp ce altele, precum Olanda, s-au confruntat cu dificultăți tehnice legate de baza de date Eurodac modernizată.

În baza pactului UE privind migrația, noile reguli de verificare vor impune ca migranții care ajung la frontieră pe căi neregulamentare să fie supuși unei proceduri obligatorii cu o durată de până la șapte zile, permițând autorităților să îi înregistreze în sistemul Eurodac modernizat.

Baza de date colectează date biometrice și de identitate, inclusiv amprente digitale, imagini faciale și copii ale documentelor de călătorie. În anumite cazuri, sunt incluși și minori.

Ulterior, autoritățile vor evalua vulnerabilitățile persoanelor, naționalitatea și intenția de a solicita azil, înainte de a le direcționa către procedura corespunzătoare, inclusiv către proceduri accelerate la frontieră pentru solicitanții considerați puțin probabil să se califice pentru protecție, cum ar fi cei proveniți din țări considerate sigure.