Complot cu baza Mihail Kogălniceanu, dejucat, susține fostul KGB: 3 milioane de dolari pentru un MiG-31 echipat cu racheta hipersonică Kinjal

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici care voiau să-i convingă pe piloții ruși să fure un avion MiG-31 echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal pentru 3 milioane de dolari, a relatat marți presa de stat, citată de Reuters.

Conform agenției de știri RIA Novosit, FSB a declarat că avionul deturnat urma să fie pilotat către o bază aeriană NATO din Constanța, unde ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană a României.

FSB, principalul succesor al KGB din era sovietică, a declarat că Ucraina și Marea Britanie au planificat o „provocare” la scară largă folosind avionul deturnat și că serviciile de informații militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși pentru 3 milioane de dolari pentru a fura avionul de vânătoare.

„Măsurile luate au zădărnicit planurile serviciilor de informații ucrainene și britanice de a organiza o provocare la scară largă”, a declarat FSB, potrivit RIA.

Și agenția TASS relatează despre anunțul FSB, precizând că scopul era „pentru a provoca cea mai mare bază aeriană NATO”, referindu-se la baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

Televiziunea de stat a difuzat imagini cu mesaje și înregistrări ale unui bărbat despre care se spune că lucra pentru serviciile secrete ucrainene și britanice și că oferise 3 milioane de dolari unui pilot rus pentru a zbura cu un MiG în Europa, pilotului fiindu-i oferită și cetățenia.

Reuters precizează nu a putut verifica în mod independent această informație.

Kinjal este o rachetă balistică lansată din aer pe care Moscova o numește hipersonică, capabilă să atingă viteze foarte mari și să manevreze traiectorii de zbor menite să îngreuneze urmărirea și interceptarea de către apărarea aeriană.

Rusia consideră de mult timp Marea Britanie drept principalul său dușman. Moscova acuză Londra că alimentează războiul din Ucraina și serviciile secrete britanice că ajută Ucraina să organizeze o serie de operațiuni în adâncul teritoriului rus.

Marea Britanie consideră invazia rusă a Ucrainei ca fiind o acaparare de teritorii în stil imperial de către Moscova. Londra a avertizat în repetate rânduri că serviciile secrete ruse încearcă să semene haos în Marea Britanie și Europa pentru a submina democrația.