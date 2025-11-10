BBC cere scuze pentru modul cum a fost editat documentarul despre Trump difuzat cu o săptămână înainte de alegerile din SUA: „Eroare de judecată”

Președintele BBC, Samir Shah, a calificat montajul care a dus la un scandal public drept o „eroare de judecată” într-un mesaj adresat luni către comisia pentru media din Parlamentul de la Londra în care cere scuze în numele cele mai importante companii de televiziune britanică, finanțată din bani publici.

Scuzele vin la o zi după ce directorul general al BBC, Tim Davie, precum și șefa departamentului de știri al postului public britanic, Deborah Turness, și-au anunțat demisiile după ce televiziunea a fost acuzată că a montat fragmente distincte dintr-un discurs al lui Trump în aşa fel încât acesta pare să le spună susţinătorilor săi că va mărşălui alături de ei spre Capitoliul din Washington. Documentarul, parte a emisiunii de ştiri „Panorama”, a fost difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din SUA din 5 noiembrie 2024.

„Această problemă a generat peste 500 de plângeri. Acestea sunt acum tratate în mod normal. De asemenea, a determinat BBC să reflecteze mai profund asupra situației. Concluzia acestei deliberări este că acceptăm faptul că modul în care a fost editat discursul a dat impresia unei chemări directe la acțiuni violente. BBC dorește să-și ceară scuze pentru această eroare de judecată”, a transmis președintele BBC, Samir Shah, citat de BBC.

Acuzațiile împotriva BBC

BBC este acuzată că a montat fragmente distincte dintr-un discurs al lui Donald Trump în aşa fel încât acesta pare să le spună susţinătorilor săi că va merge împreună cu ei la Capitoliu pentru a „lupta ca nişte diavoli”. În fraza completă, el spune „vom merge spre Capitoliu şi îi vom încuraja pe curajoşii noştri senatori şi reprezentanţi din Congres”, iar expresia „luptă ca nişte diavoli” corespunde unui alt pasaj. Cazul a fost dezvăluit marţi de ziarul conservator Daily Telegraph.

Donald Trump, învins la urne de democratul Joe Biden, dar pretinzând contrariul, a ţinut acest discurs la 6 ianuarie 2021, ziua în care sute de susţinători ai săi au atacat sediul Congresului din Washington.

Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, a calificat duminică drept „extrem de gravă” acuzaţia adusă BBC. „Nu este vorba doar de emisiunea Panorama, chiar dacă este extrem de grav, ci de o serie de acuzaţii foarte grave, dintre care cea mai gravă este că există o prejudecată sistemică în modul în care BBC tratează subiectele dificile”, a declarat ea.

BBC a mai fost sancţionat pe 17 octombrie de autoritatea de reglementare a mass-media (Ofcom) pentru „încălcarea regulilor de difuzare” în legătură cu un reportaj din Gaza în care naratorul principal, un copil, era fiul unui înalt responsabil al mişcării islamiste palestiniene Hamas. Ofcom a considerat că faptul că nu s-a precizat această legătură de rudenie a „constituit o sursă de înşelare substanţială”.