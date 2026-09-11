BBC: Este promisiunea lui Trump de 5.000 de dolari un semn de panică?

Știm cu toții că Donald Trump nu respectă regulile normale ale campaniei politice. Chiar și după propriile sale standarde, promisiunea sa extravagantă de a plăti fiecărui cetățean american 5.000 de dolari dacă republicanii câștigă alegerile de la jumătatea mandatului a fost bizară, scrie BBC.

Această promisiune nu a fost elementul central al discursului său din prima seară a convenției republicane de miercuri.

A strecurat mențiunea cam la o oră după ce a început lungul său discurs – exact când atenția publicului începea să se piardă.

Președintele nu a oferit detalii despre cum va fi făcută plata celor peste un trilion de dolari .

Solicitată pentru mai multe informații, Casa Albă a declarat într-un comunicat că „anunțul este cea mai recentă dovadă că președintele Trump face ceea ce așa-numiții «experți» spun că nu se poate face: el oferă servicii pentru poporul american”, dar nu a oferit mai multe detalii despre modul în care va fi implementat acest lucru.

Anunțul în sine a fost întâmpinat cu aplauze entuziaste din partea susținătorilor din arena convenției republicane din Dallas, Texas.

Mulți dintre colegii republicani ai lui Trump au fost evident luați prin surprindere. Unii au salutat anunțul, dar republicanii care sunt mai critici la adresa lui Trump s-au grăbit să-l denunțe.

Conservatorii care s-au confruntat cu Trump anterior, în special pe tema modului în care datoria federală a continuat să crească sub președinția sa, au fost usturători în răspunsul lor.

Thomas Massie, reprezentantul republican din Kentucky, care a pierdut alegerile primare din cauza criticilor la adresa lui Trump la începutul acestui an, a postat pe X: „Nu știu cum sunteți voi, dar sincer, sunt insultat de ideea că votul meu din noiembrie ar putea fi cumpărat cu 5.000 de dolari. Ca să nu mai vorbim de inflația pe care ar provoca-o asta.!”

Senatoarea Susan Collins, care a deviat din Dallas pentru a face campanie în Maine, unde se confruntă cu o cursă strânsă pentru realegere, a declarat: „Deciziile privind impozitele și cheltuielile ar trebui luate în funcție de nevoile poporului american și de starea economiei, nu legate de rezultatele alegerilor”.

Democrații, la rândul lor, au numit-o o „promisiune deșartă”.

Experții juridici spun că este puțin probabil ca Trump să poată aproba o sumă atât de mare printr-un ordin executiv prezidențial – dar președintele a sugerat joi că nu se va prezenta în Congres.

Într-o declarație adresată partenerului american al BBC, CBS, el a declarat că nu crede că va trebui ca Congresul să aprobe cheltuielile, înainte de a adăuga: „Cred că o vor face, dacă vom avea nevoie”.

Însă mulți reprezentanți republicani conservatori din punct de vedere fiscal ar refuza probabil să susțină acest tip de cheltuieli.

Fostul reprezentant republican Bob Good a respins „dividendul Trump” numindu-l o „schemă socialistă de cumpărare a voturilor”.

Însă această convenție a fost o reamintire a faptului că Trump încă domină partidul și, cel puțin în Camera Reprezentanților, el i-a obligat anterior să se supună voinței sale în ceea ce privește politici care nu sunt în concordanță cu pozițiile conservatoare tradiționale.

Nu este prima dată când președintele Trump face o promisiune în numerar alegătorilor. Americanii încă așteaptă cecurile de 2.000 de dolari pe care le-a spus că le vor primi fiecare din veniturile generate de tarifele sale comerciale. Iar plățile de 5.000 de dolari pe care Elon Musk le-a propus să provină din reducerile de cheltuieli ale programului Doge nu s-au materializat niciodată.

Trump și-a respectat promisiunea de a înființa conturi de economii pentru Trump, cu o contribuție guvernamentală de 1.000 de dolari pentru copiii născuți în timpul mandatului său. Și toți membrii armatei americane au primit o plată de 1.776 de dolari pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a Americii.

Este oare un semn că Donald Trump se teme că se află pe calea unei înfrângeri majore în noiembrie faptul că simte nevoia să facă acest tip de promisiune electorală atrăgătoare?

Deși președintele nu figurează pe buletinul de vot, alegătorii tratează adesea alegerile de la jumătatea mandatului ca pe un referendum asupra președintelui în exercițiu – și adesea asupra partidului în luptele pentru putere.

Și la mai puțin de două luni de ziua alegerilor, Trump se confruntă cu rate de aprobare extrem de scăzute.

Războiul său cu Iranul a devenit din ce în ce mai nepopular, iar efectele sale de domino se resimt deja la pompă. Accesibilitatea este încă o problemă importantă pentru alegători, iar deși inflația a scăzut față de vârful post-Covid atins sub Joe Biden, aceasta rămâne încăpățânat de ridicată.

Deci, această promisiune sugerează un element de panică pentru că a scos această politică din buzunarul din spate înainte ca mulți dintre cei mai apropiați aliați ai săi să fie informați despre ea?

Este, fără îndoială, o modalitate extrem de neortodoxă de a lansa o promisiune electorală majoră.

Însă succesul politic al lui Trump s-a bazat pe modul său de a face afaceri, care a încălcat normele.

Ultima sa stratagemă ar putea funcționa – dar numai dacă alegătorii cred că este serios în privința scrierii unui cec.