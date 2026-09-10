Trump promite 5.000 de dolari fiecărui adult din SUA în cazul în care republicanii vor câştiga alegerile

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că va acorda un dividend de 5.000 de dolari fiecărui adult din Statele Unite dacă republicanii îşi vor menţine controlul asupra Congresului în alegerile din noiembrie, scrie Reuters, citat de news.ro.

„Dacă republicanii vor câştiga atât Camera Reprezentanţilor, cât şi Senatul Statelor Unite… datorită puterii şi succesului nostru extraordinar pe plan economic, voi acorda un dividend de 5.000 de dolari fiecărui cetăţean adult din Statele Unite ale Americii”, a declarat Trump la o convenţie republicană din Dallas.

„Singura condiţie pe care o am este ca banii să fie cheltuit în Statele Unite ale Americii”, a adăugat el.

În acest context, „dividend” nu înseamnă partea din profitul unei companii distribuită acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

Trump folosește cuvântul din punct de vedere politic pentru a se referi la o plată directă în numerar din partea guvernului către cetățeni – în esență, un cec trimis adulților, similar ca concept cu cecurile de stimulare COVID pe care americanii le-au primit în 2020-2021. Conform rapoartelor, el a numit-o un „dividend Trump” și a promis 5.000 de dolari fiecărui american adult dacă republicanii vor păstra controlul asupra Congresului după alegerile intermediare din noiembrie.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Câteva puncte importante:

Nu este un dividend real în sens financiar, deoarece cetățenii nu dețin acțiuni în guvernul SUA. Trump nu a oferit multe detalii despre cum ar fi finanțat sau cine ar fi eligibil exact.

Cu aproximativ 270 de milioane de adulți în SUA, propunerea ar costa în jur de 1,35 trilioane de dolari, ceea ce o face unul dintre cele mai mari programe de plăți directe propuse vreodată.

Propunerea ar necesita aproape sigur aprobarea Congresului, astfel încât un președinte nu ar putea pur și simplu să trimită banii unilateral.

Nu au fost disponibile imediat alte detalii cu privire la această propunere, potrivit Reuters.

Impopularitatea lui Donald Trump a atins niveluri atât de ridicate încât republicanii se tem că aceasta i-ar putea face să piardă majoritatea în Camera Reprezentanţilor, sau chiar în Senat, la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.