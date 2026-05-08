BCR Sport Arena Streetball deschide sezonul 2026 în Parcul Drumul Taberei. Intrarea e gratuită, programul e pentru toată familia

Primul turneu al sezonului 2026 din festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball debutează, în acest weekend, în Parcul Drumul Taberei, din Sectorul 6. Accesul este gratuit, terenurile de sport sunt deja amenajate în parc și pot fi folosite de oricine, indiferent dacă vine pentru competiție sau pentru un weekend activ.

Festivalul va transforma parcul bucureștean într-un spațiu deschis de mișcare, competiție și comunitate.

Ajuns la al treilea sezon, festivalul de sport urban are în spate o poveste care a început în 2005, pe terenurile Politehnicii București, și a crescut, în două decenii, într-una dintre cele mai longevive platforme de baschet 3×3 din România. În ultimii ani, seria de evenimente BCR Sport Arena Streetball a evoluat către un format mai amplu: un festival de sport urban, deschis atât celor care vin pentru competiție, cât și celor care își doresc un weekend activ în aer liber.

Baschet, acrobații și Kendama

Competiția oficială de baschet 3×3 rămâne coloana vertebrală a evenimentului. Formatul este același care va fi prezent la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, pentru a treia oară consecutiv.

Trupa slovenă Dunking Devils, cu spectacole pe toate continentele, vine la București cu un mix de baschet acrobatic și entertainment. Pauzele dintre meciuri vor fi completate de artiști ai Circului Metropolitan București, majorete și trupe de dans.

Sâmbătă, 9 mai, festivalul găzduiește și „Kendama România Bucharest – Showdown”, o competiție dedicată acestui sport de nișă, cu invitați internaționali de top: Miguel De La Torre (SUA) și Edwin Tickner (locul 6 în clasamentul mondial), alături de cei mai buni performeri locali.

Calendarul complet al turneelor din 2026

După București, festivalul continuă în mai multe orașe:

12-14 iunie – Sibiu

26-28 iunie – București

17-19 iulie – Ploiești

14-16 august – Eforie Nord

11-13 septembrie – București

Articol susținut de BCR