BCR spune ce s-a întâmplat în timpul investigației care a dus la amenda de 700.000.000 de euro: Am cerut acces la probe și timp rezonabil pentru apărare. ”Consiliul Concurenței a refuzat”

BCR a primit o amendă de 110 milioane de euro din totalul de 700 de milioane de euro cu care au fost sancționate 10 bănci. Joi, banca a avut o reacție în care a povestit câteva dintre lucrurile întâmplate pe timpul investigației.

În ultima lună, BCR a cerut accesul la probele pe baza cărora este acuzată în scandalul pretinsei manipulări a ROBOR și timpul minim necesar pentru a se apăra. BCR a cerut măcar 30 de zile pentru observații și cel puțin 7 zile pentru audieri, susține instituția bancară într-un comunicat.

Consiliul Concurenței a refuzat, afirmă bancherii de la BCR. Potrivit lor, blocarea accesului la probele din dosar reprezintă o limitare „excesiv și nejustificat”.

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Consiliul Concurenței a anunțat, miercuri, că a câștigat procesele intentate de două dintre cele 10 bănci amendate, procese care, susține instituția de control, aveau rolul de a bloca finalitatea investigației privind indicele ROBOR.

„A cere acces la propriul dosar nu înseamnă a bloca o investigație, ci a solicita ca aceasta să se desfășoare corect”, spun reprezentanții BCR.

Ei susțin că:

„Acțiunile în instanță nu au vizat fondul cauzei. Procesele la care face referire Consiliul Concurenței nu au avut ca obiect existența sau inexistența vreunei încălcări a regulilor de concurență.

Instanțele au fost chemate să se pronunțe asupra unui aspect de procedură: dreptul băncii de a avea acces la probele din dosar. Orice altă interpretare nu corespunde realității.

BCR a solicitat un lucru firesc: să poată consulta probele pe baza cărora este acuzată. Consiliul Concurenței a limitat în mod semnificativ accesul băncii la documente relevante din dosar, care sunt necesare pentru pregătirea unei apărări efective.

Principiul este unul de bun-simț: o parte acuzată trebuie să aibă posibilitatea reală de a cunoaște probele care stau la baza acuzațiilor formulate împotriva sa.

BCR a apelat la instanță numai după parcurgerea procedurii administrative. Banca a urmat mai întâi procedura prevăzută de lege, solicitând accesul la documente direct de la autoritate.

În absența unui răspuns în termen util, sesizarea instanței a reprezentat singura opțiune disponibilă.

BCR nu și-a propus să blocheze investigația. Accesul la justiție și dreptul la apărare sunt garanții pe care statul de drept le asigură fiecărei părți dintr-o procedură.

A solicita accesul la probele din propriul dosar nu înseamnă a bloca o investigație, ci a cere ca aceasta să se desfășoare cu respectarea regulilor și a standardelor elementare de echitate.

În acest context, BCR a solicitat doar ajustarea calendarului procedural al investigației, astfel încât să beneficieze de un termen de măcar 30 de zile pentru formularea observațiilor, după asigurarea accesului complet la documentele relevante din dosar, și, ulterior, de cel puțin 7 zile pentru organizarea audierilor, ceea ce Consiliul Concurenței a refuzat.