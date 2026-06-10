Consiliul Concurenței anunță că a câștigat în primă instanță procesele cu două bănci care voiau suspendarea unor proceduri în investigația ROBOR

Instituția a anunțat, miercuri, că a câștigat procesele intentate de două dintre cele 10 bănci amendate, procese care aveau rolul de a bloca finalitatea investigației privind indicele ROBOR, potrivit Consiliului Concurenței. Deciziile instanțelor nu sunt definitive.

„Niciodată în istoria Consiliului Concurenței nu s-a mai întâmplat așa ceva: băncile au încercat, pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigației. O companie care se consideră nevinovată merge în instanță pentru a-și dovedi nevinovăția. În acest caz, însă, băncile s-au adresat instanței, cerând suspendarea audierilor, a deliberărilor și a redactării deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigația. Ultimul proces s-a judecat luni dimineață, iar instanța a confirmat faptul că demersurile de blocare a procedurilor nu au avut fundament legal”, a declarat președintele Consiliului Concurenței, citat de Agerpres.

Potrivit comunicatului oficial al autorității de stat, citat de Agerpres, una dintre bănci a intentat proces cerând acces la documente cu caracter protejat, fără a respecta însă procedurile legale aplicabile, și suspendarea organizării ședinței de audieri, demers care ar fi avut ca efect blocarea adoptării unei decizii de către Plenul Consiliului Concurenței.

A doua bancă a cerut în instanță suspendarea adoptării deliberărilor Plenului Consiliului Concurenței și elaborării deciziei cu motivarea extinsă.

Instanțele, care au fost Judecătoria Sectorului 1 și Curtea de Apel București, au respins solicitările ca fiind inadmisibile. Sentințele instanțelor nu sunt definitive, băncile putând formula recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instituția nu precizează care sunt cele două bănci.

Patru ani de investigație

Investigația Consiliului Concurenței a stabilit că băncile sancționate au făcut schimb de informații confidențiale și strategice cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing, deși confidențialitatea cotațiilor ferme din perioada de fixing este prevăzută atât de regulile de concurență, cât și de reglementările naționale și europene.

Ancheta Consiliului Concurenței a vizat 11 bănci, dar amenzile au fost aplicate pentru 10 întrucât, între timp, OTP Bank a fost preluată de Banca Transilvania, astfel că aceasta din urmă plătește două amenzi.

Cuantumul amenzilor este următorul: