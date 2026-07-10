Principalul artist așteptat la Beach Please nu a mai ajuns la festival, joi. Ce explicații au oferit organizatorii

Concertul Playboi Carti, care trebuia să aibă loc joi, a fost reprogramat, au anunțat organizatorii, fără să precizeze când anume va avea loc.

Rapperul american Playboi Carti nu mai ajuns la festivalul Beach Please 2016 de la Costinești, unde ar fi trebuit să susțină un concert joi, pe 9 iulie.

Playboi Carti era primul pe lista artiștilor cu care organizatorii Beach Please au promovat festivalul.

Organizatorii au anunțat absența rapperului într-un mesaj pe Instagram.

„Din cauza unor perturbări neprevăzute ale călătoriei, provocate de vremea din această seară, concertul lui Playboi Carti programat astăzi la Beach, Please! a trebuit să fie reprogramat”, au spus organizatorii.

„Vestea bună: Carti va urca în continuare pe scena festivalului. Lucrăm împreună cu echipa sa pentru a-i reprograma concertul”, a precizat mesajul.

„Vă mulțumim pentru răbdare și vom comunica actualizările pe măsură ce vor fi disponibile. Biletele de o zi valabile pentru astăzi vor putea fi folosite în oricare dintre zilele festivalului”, au mai spus organizatorii.

Playboi Carti are concerte la Paris în zilele următoare

Mesajul nu a precizat când anume va fi reprogramat Playboi Carti.

Potrivit unui program public, artistul a avut un concert la Paris, pe Stade de France, pe 8 iulie, cu o zi înainte de ziua în care ar fi trebuit să fie prezent la Beach Please.

Același program arată că rapperul mai are concerte programate la Paris pe 10, 11 și 12 iulie.

Beach Please 2026 ia sfârșit tot pe 12 iulie.

Anunțul includerii lui Playboi Carti în line up-ul Beach Please a venit în ianuarie, la Paris, în cadrul unei petreceri asociate Paris Fashion Week.

Confirmarea a fost făcută public de Selly, fondatorul Beach, Please, după ce Carti a urcat pe scenă.

Cine este Playboi Carti

Playboi Carti (pe numele său real Jordan Terrell Carter) este unul dintre cei mai importanți artiști de pe scena hip-hop-ului și a muzicii trap.

Venit din Atlanta, Playboi Carti a devenit faimos cu hitul „Magnolia” din 2017 și, de atunci, și-a construit un public fidel datorită sunetului său experimental, modului distinctiv de interpretare cu „voce de copil” și concertelor energice.

Ultimele sale albume, Die Lit (2018), Whole Lotta Red (2020) și MUSIC (2025) au avut succes în topurile Billboard.

Pe Spotify, Carti are aproximativ 40,6 milioane de ascultători lunari.

Beach Please la a cincea ediție

Festivalul de muzică trap și hip-hop a început miercuri, 8 iulie, la Costinești, și va avea loc până duminică, 12 iulie 2026.

Festivalul care are loc pe litoral, în stațiunea Costinești, a ajuns la a cincea ediție. Evenimentul are trei scene (main-ul, The Essence și Nibiru Arena).

La ediția de anul acesta, zeci de artiști români și internaționali vor concerta în cele cinci zile. Printre cele mai mari nume străine anunțate de către organizatori au fost Playboi Carti, Future, Yeat, Don Toliver, Quavo și Richi Amiri.

Printre artiștii români se numără Erika Isac, Alex Velea, Killa Fonic, Puya, Babasha și Rareș.