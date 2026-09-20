Beko Romania (fostul Arctic Găești), cel mai mare producător de electrocasnice din România, a fuzionat cu fosta Whirlpool Romania

Grupul turc Arçelik, proprietarul Beko Romania (fostul Arctic), cel mai mare producător de electrocasnice din România, a preluat prin fuziune European Appliances Romania (fosta Whirlpool Romania), companie cu afaceri de 229,9 milioane de lei în 2025, relevă datele analizate de Profit.ro.

Fuziuniea produce deja efecte juridice, de la 1 iulie 2026.

Fostul Arctic a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 4,09 miliarde de lei, în creștere cu 16,5% față de anul precedent.

Rezultatul net a trecut pe plus, profitul atingând 2,3 milioane de lei, de la o pierdere de 103,6 milioane de lei în 2024, conform datelor analizate de Profit.ro.

Profit.ro a anunțat, în primăvara anului 2024, că grupul turc Arçelik a finalizat înțelegerea cu gigantul american Whirlpool pentru combinarea afacerilor europene, inclusiv a fabricilor din România, și lansarea companiei Beko Europe.

În ianuarie 2023, Ardutch B.V, o subsidiară deținută în totalitate de Arçelik, și subsidiara Whirlpool din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, Whirlpool EMEA Holdings, au semnat un acord definitiv de contribuție pentru crearea unei noi afaceri de sine stătătoare în sectorul european al aparatelor electrocasnice.

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