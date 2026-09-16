Belarus a eliberat 25 de deținuți ca să primească ceva de la americani / Tactica lui Lukașenko ca să aibă ce negocia

Belarus a acceptat să elibereze 25 de deținuți în schimbul unei noi relaxări a sancțiunilor impuse de SUA, a declarat miercuri un emisar al președintelui Donald Trump, citat de Reuters.

Acordul face parte dintr-o serie de negocieri îndelungate prin care Washingtonul îl motivează pe președintele belarus Alexander Lukașenko să elibereze sute de persoane, printre care apărători ai drepturilor omului, activiști politici, jurnaliști și avocați, în schimbul ridicării sancțiunilor și al atenuării izolării sale internaționale.

Emisarul lui Trump, John Coale, a declarat presei în capitala belarusă, Minsk: „Am convenit asupra unui acord provizoriu și, ca dovadă de bunăvoință, Belarus va elibera 25 de persoane, iar în schimb Statele Unite vor ridica sancțiunile impuse asupra a două companii.”

Numărul anunțat acum – 25 este mult mai mic decât cel de 250 de persoane eliberate obținut de la Lukașenko de Coale cu ocazia ultimei sale vizite la Minsk, în luna martie.

Oficialul american a afirmat că ambele părți vor depune eforturi pentru a rezolva problemele rămase în suspensie, în vederea pregătirii terenului pentru o nouă eliberare de deținuți și pentru ridicarea altor sancțiuni.

„Vom continua să îmbunătățim relațiile dintre SUA și Belarus și depunem eforturi pentru a asigura eliberarea unui număr mai mare de persoane în viitorul foarte apropiat. Nu ne-am oprit aici!”, a scris el ulterior pe X.

Organizația belarusă pentru drepturile omului „Viasna” a afirmat că a început o nouă rundă de grațieri, iar rudele unor deținuți au fost informate că își pot prelua apropiații din colonii penale miercuri dimineață.

Tactica lui Lukașenko: Îi eliberează pe unii și arestează pe alții

Viasna, organizație interzisă în Belarus, afirmă că fosta republică sovietică mai ține închiși încă peste 900 de prizonieri politici, chiar și după ce Coale a negociat eliberarea a sute dintre aceștia începând de la jumătatea anului trecut.

Printre cele mai frecvente acuzații aduse acestora se numără activitatea „extremistă”, conspirația pentru preluarea puterii, incitarea la ură sau insultarea președintelui.

În cadrul discuțiilor de marți cu Coale, Lukașenko a negat că persoanele în cauză ar fi deținuți politici și a respins afirmațiile grupurilor pentru drepturile omului și ale opoziției aflate în exil, potrivit cărora ar aresta în mod constant tot mai multe persoane pentru a-i înlocui pe cei pe care îi eliberează.

Cele două companii care vor fi scoase de pe lista sancțiunilor SUA sunt Lakokraska, un producător de vopseluri și lacuri industriale, și Bellesbumprom, un concern industrial de stat care coordonează sectoarele silviculturii, celulozei și hârtiei. Sancțiunile împotriva acestora erau în vigoare din 2008, respectiv 2023.

Coale i-a promis, de asemenea, marți lui Lukașenko că va convinge băncile americane să restituie zeci de milioane de dolari din activele belaruse înghețate.

Eforturile lui Coale de anul trecut au dus la eliberarea, printre mulți alții, a laureatului Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, și a unor figuri de seamă ale opoziției. Diplomația sa a stârnit recunoștința multor belaruși, dar a suscitat și îngrijorări.

„Ar trebui să folosim fiecare ocazie pentru a salva vieți. Dar nu ar trebui să confundăm eliberările cu schimbarea politică. Represiunea continuă, iar Lukașenko continuă să susțină războiul Rusiei (în Ucraina)”, a declarat marți liderul opoziției aflat în exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, într-un comentariu pentru Reuters.