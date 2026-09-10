Belgia a scufundat în Marea Nordului 23 de blocuri de beton, fiecare cântărind 22.000 de tone, pentru a construi prima insulă energetică artificială din lume. Proiectul este unul de 7.000.000.000 de euro

Belgia a finalizat fundația primei insule energetice artificiale din lume, construită la aproximativ 45 de kilometri de coastă, în Marea Nordului. Insula, cu o suprafață echivalentă cu cea a opt terenuri de fotbal, are la bază 23 de chesoane uriașe din beton, fiecare cântărind aproximativ 22.000 de tone. Aceasta va colecta toată energia electrică produsă de viitoarele parcuri eoliene offshore ale Belgiei și o va transmite către continent prin cabluri submarine.

Proiectul, cunoscut sub numele de Insula Prințesa Elisabeta, este dezvoltat de operatorul belgian al sistemului de electricitate Elia. Construcția este realizată de consorțiul TM Edison, format din companiile belgiene de inginerie DEME și Jan De Nul, potrivit Economic Times.

Prima insulă energetică artificială a lumii

Fiecare dintre cele 23 de structuri are aproximativ 58 de metri lungime, 28 de metri lățime și între 23 și 32 de metri înălțime, în funcție de configurația pereților de protecție împotriva furtunilor. Fabricarea unui singur cheson durează aproximativ 85 de zile.

DEME a confirmat în ianuarie 2026 că ultimul cheson fusese finalizat și lansat la apă, ceea ce a marcat încheierea etapei de producție.

Structurile sunt transferate acum la terminalul Scaldia, unde sunt supuse ultimelor lucrări înainte de instalarea lor în mare.

Blocurile nu sunt pur și simplu lansate în apă și lăsate să se scufunde. Ele sunt remorcate în stare parțial scufundată până la locul construcției, unde navele și echipamentele de dragare au pregătit în prealabil o fundație pe fundul mării. Odată ajunse în poziția stabilită, chesoanele sunt umplute cu nisip, ceea ce le permite să se scufunde și să se așeze pe fundație.

Prima etapă de scufundare a început în aprilie 2025, cu două chesoane. În total, instalarea se întinde pe o perioadă de doi ani, cu pauze în sezonul furtunilor de iarnă. Întregul ciclu de instalare, de la plecarea din port până la poziționarea și fixarea structurii în locul final, durează aproximativ 24 de ore.

Insula este considerată esențială pentru viitorul sistem energetic european. Va funcționa ca un hub de distribuție a energiei electrice.

Infrastructura ei va combina rețele de transport de înaltă tensiune în curent alternativ (HVAC) și curent continuu (HVDC), o combinație neobișnuită în largul mării și unul dintre elementele care stau la baza clasificării sale drept prima „insulă energetică” din lume.

În practică, insula va reuni cablurile submarine provenite de la noile parcuri eoliene care vor fi construite în zonă, o suprafață de 285 de kilometri pătrați destinată producerii a până la 3,5 GW de energie eoliană offshore.

Electricitatea va fi apoi transportată către uscat prin cabluri de mare capacitate.

De asemenea, insula urmează să fie conectată la viitoarele interconectoare internaționale. Acestea vor permite schimbul de energie electrică între rețelele naționale, în funcție de cerere și de cantitatea de energie regenerabilă disponibilă la un moment dat.

Proiect construit și pentru natură

Designul insulei nu se rezumă la o structură masivă de beton în mijlocul mării. Elia și partenerii săi au colaborat cu experți în conservarea mediului marin, folosind o abordare denumită „nature-inclusive design”, prin care construcția este concepută astfel încât să integreze și elemente favorabile naturii.

Pereții exteriori au fost prevăzuți cu structuri speciale pentru odihna și reproducerea pescărușului cu trei degete (kittiwake), specie considerată amenințată în Marea Nordului. Sub apă vor exista, de asemenea, structuri destinate organismelor marine și soluții special concepute pentru stridia europeană plată.

Programul NID4BirdLIFE, cofinanțat prin programul LIFE al Uniunii Europene, va monitoriza timp de șase ani și jumătate dezvoltarea cuiburilor, cu ajutorul unor camere instalate chiar în pereții insulei.

Costurile au explodat

Dimensiunea proiectului se reflectă și în costurile sale. În octombrie 2024, Banca Europeană de Investiții a aprobat o finanțare de 650 de milioane de euro pentru Elia Transmission Belgium, destinată primei etape a proiectului, al cărei cost total era estimat la 1,105 miliarde de euro.

Între timp însă, proiectul a fost lovit de o creștere dramatică a costurilor, de la estimarea inițială de 650 de milioane de euro la aproximativ 7 miliarde de euro. Majorarea este pusă în principal pe seama creșterii prețurilor echipamentelor electrice și a generat îngrijorări cu privire la viabilitatea proiectului.

Potrivit datelor disponibile, cea mai mare parte a lucrărilor de construcții ar urma să fie finalizată până la jumătatea anului 2026. Infrastructura electrică va fi instalată între 2026 și 2030.

Insula ar urma să devină operațională în jurul anului 2030, în paralel cu noile parcuri eoliene offshore și cu proiectele terestre Ventilus și Boucle du Hainaut, care vor avea rolul de a transporta energia electrică până la consumatorii finali.