Belgia mizează pe drone kamikaze autonome, cumpărate din Letonia. Pachet de 50 de milioane de euro

Drona kamikaze ucraineană RAM-2X prezentată la Kiev, în Ucraina, pe 8 aprilie 2025, pe fondul unei întâlniri între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul belgian Bart De Wever cu reprezentanții industriilor de apărare din Ucraina și Belgia. Imagine ilustrativă. FOTO: Hennadii Minchenko / Avalon / Profimedia

Belgia va cumpăra drone kamikaze defensive furnizate de o companie letonă, a anunțat ministerul apărării, după seria de incursiuni care au perturbat activitatea la aeroporturile, bazele militare și la o centrală nucleară de pe teritoriul țării, informează luni Reuters.

Oficialii belgieni au declarat că incursiunile poartă amprenta interferenței rusești, recunoscând totuși că nu au dovezi. Moscova a negat orice implicare.

Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a declarat că a semnat luni, la Riga, un acord cu compania letonă Origin Robotics pentru achiziționarea dronelor autonome „blaze”, care pot fi utilizate pentru detectarea și distrugerea dronelor ostile.

„În câteva săptămâni, vom avea și aceste contra-drone care ne vor consolida capacitățile”, a scris el într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, alături de o fotografie în care apare ținând una dintre drone, la fabrica companiei letone.

Today in Latvia I visited Origin Robotics, where they develop drones based on lessons learned from Ukraine. Their innovations show how rapidly modern defence technology evolves.



In a couple of weeks, we will also have these counterdrones strengthening our capabilities. pic.twitter.com/oeoDcRpGZT — Theo Francken (@FranckenTheo) November 17, 2025

Acordul privind dronele face parte dintr-un pachet anti-drone în valoare de 50 de milioane de euro (57,99 milioane de dolari), a adăugat ministerul pe care îl conduce, fără a preciza cât din această sumă va reveni Origin Robotics.

Francken a precizat că intenționează să investească 500 de milioane de euro într-un pachet anti-drone mult mai mare, care include sisteme radar avansate și capacități extinse de bruiaj. El nu a spus când va fi finalizat acest pachet.

Întrebat despre incursiunile dronelor din trecut, Francken a spus că Belgia este monitorizată îndeaproape din cauza activelor rusești înghețate la depozitarul de valori mobiliare Euroclear, care își are sediul la Bruxelles.

Uniunea Europeană a propus utilizarea acestor fonduri pentru finanțarea Ucrainei, prin intermediul unui împrumut. Moscova a amenințat că va da un „răspuns dureros” dacă acest lucru se va întâmpla.