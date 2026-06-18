Belgia vrea să trimită Ucrainei întreaga flotă de avioane F-16. Șapte aparate vor fi livrate în acest an

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a anunțat planuri pentru furnizarea de avioane de luptă F-16 către Forțele Armate ale Ucrainei. Potrivit unui corespondent al European Pravda de la Bruxelles, Francken a declarat că Belgia a decis să ofere mai multe aeronave decât promisese inițial.

„În ceea ce privește Ucraina, ne intensificăm și mai mult sprijinul. Vom ajuta prin livrarea a șapte avioane F-16 în acest an. Vor fi șapte F-16 anul acesta, patru pentru piese de schimb și trei operaționale, care vor zbura în spațiul aerian al Ucrainei pentru a o apăra împotriva agresiunii ruse”, a spus ministrul.

Anterior, Belgia se angajase să furnizeze doar patru avioane neoperaționale, care urmau să fie folosite drept sursă de piese de schimb pentru alte aeronave F-16.

Inițial, Bruxelles-ul plănuia să livreze aceste avioane în perioada 2025-2026, însă până acum nu fusese anunțată nicio livrare.

Francken a subliniat importanța transferului de aeronave operaționale, precizând că acestea și-au demonstrat eficiența împotriva dronelor Shahed și a rachetelor de croazieră.

Ministerul belgian al Apărării intenționează să crească semnificativ volumul livrărilor către Ucraina, deși nu a oferit detalii concrete.

„Voi propune guvernului să trimitem Ucrainei toate avioanele noastre F-16 în următorii ani. Totul depinde de intrarea în serviciu a avioanelor F-35, deoarece trebuie să ne menținem capacitatea de apărare aeriană. De asemenea, avem un rol în doctrina nucleară a NATO”, a declarat Francken.

Potrivit mai multor surse, forțele aeriene belgiene operează în prezent peste 40 de avioane F-16.

În timpul unei vizite la Kiev, anul trecut, premierul Belgiei a prezentat un calendar pentru livrările promise de F-16, însă aceste planuri nu au fost respectate. Anterior, producătorul avioanelor F-35 a anunțat întârzieri în livrarea primelor aparate comandate de Belgia.