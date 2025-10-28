ULTIMA ORĂ Benjamin Netanyahu ordonă armatei israeliene să atace imediat Fâșia Gaza

Israelul a anunțat că va efectua „atacuri intense” asupra Hamas ca răspuns la ceea ce susține că au fost încălcări repetate ale planului de încetare a focului în Fâșia Gaza, acord mediat de președintele american Donald Trump, transmite BBC.

Israelul a acuzat Hamas că a tras asupra forțelor sale care ocupă zone din Fâșia Gaza, precum și de comiterea deliberată a unui „complot de inducere în eroare”.

Noaptea trecută, organizația militantă palestiniană a predat ceea ce susține că erau rămășițele unuia dintre ostaticii israeliene. Totuși, Israelul susține că testele criminalistice au arătat că acestea aparțin unui trup neînsuflețit recuperat din Gaza în urmă cu doi ani.

Potrivit comunicatului transmis de biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, testele criminalistice au arătat că rămășițele sunt ale lui Ofir Tzarfati, al cărui trup neînsuflețit a fost recuperat de forțele israeliene în finalul anului 2023, și nu ale vreunuia dintre cei 13 ostatici morți ale căror trupuri se află încă în Gaza.

Prim-ministrul Netanyahu a acuzat Hamas că a comis o „încălcare clară” a acordului de încetare a focului în Gaza, intrat în vigoare de două săptămâni.

„Asta constituie o încălcare clară a acordului de către organizația teroristă Hamas”, se arată în comunicatul premierului israelian. „Prim-ministrul Netanyahu va purta o discuție privind securitatea cu șefii sistemului de securitate pentru a discuta măsurile luate de Israel ca răspuns la aceste încălcări”.

Pe baza unor imagini surprinse de armata israeliană (IDF) cu ajutorul dronei, Israelul susține că Hamas a efectuat o excavare falsă pentru a crea impresia că recuperează cadavrul dintr-o clădire din Gaza.

Hamas acuză Israelul de „pretexte false” pentru „măsuri agresive”

Hamas susține că Israelul caută „pretexte false” în pregătirea unor „măsuri agresive”.

Organizația insistă că respectă acordul mediat de SUA, Egipt, Qatar și Turcia și că face tot posibilul să găsească rămășițe sub dărâmăturile lăsate în urmă de cei doi ani de război. De partea cealaltă, oficialii israelieni insistă că Hamas cunoaște locația tuturor ostaticilor.

Hamas nu a comentat pe moment imaginile din dronă, dar a anunțat că amâna predarea preconizată a unui alt ostatic mort din cauza atacurilor israeliene. Organizația susține că Israelul este de vină pentru întârzierea predărilor, împiedicând lucrările de excavație necesare pentru recuperarea cadavrelor.