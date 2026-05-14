Benjamin Netanyahu susține că a vizitat în secret o țară din Golf în timpul războiului cu Iranul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu face comentarii pentru reporteri înainte de îmbarcarea în avionul prezidențial, FOTO: Amos Ben Gershom, Israel Gpo / Zuma Press / Profimedia

Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că, în perioada de vârf a războiului împotriva Iranului de anul acesta, a făcut o vizită secretă în Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru a consolida relațiile cu statul din Golf după atacurile lansate de Teheran, relatează The Independent.

Biroul premierului israelian a declarat miercuri târziu că o întâlnire clandestină cu șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor, a dus la „un progres istoric în relațiile dintre Israel și EAU”.

O sursă familiarizată cu discuțiile a spus că Netanyahu și șeicul Mohamed s-au întâlnit în Al-Ain, un oraș-oază aflat la granița cu Oman, pe 26 martie, și că întâlnirea lor a durat câteva ore.

Sursa a afirmat că David Barnea, șeful Mossadului, a efectuat de asemenea cel puțin două vizite în timpul războiului pentru a coordona acțiuni militare.

Însă, într-o răsturnare de situație, ministerul de externe al EAU a negat că întâlnirile ar fi avut loc, afirmând că relațiile cu Israelul „sunt publice” și „nu se bazează pe aranjamente netransparente sau neoficiale”.

Emiratele Arabe Unite neagă că l-au primit pe Netanyahu

EAU s-au numărat printre statele din Golf care au fost puse într-o ipostază diplomatică delicată din cauza atacurilor Iranului împotriva lor, liderii acestora nedorind să creeze impresia că luptă de partea Israelului într-un conflict împotriva unei țări musulmane.

„Emiratele Arabe Unite neagă informațiile care circulă privind o presupusă vizită a premierului israelian Benjamin Netanyahu în EAU sau primirea vreunei delegații militare israeliene în țară”, afirmă ministerul de externe al Emiratelor într-un comunicat.

„Orice afirmații privind vizite neanunțate sau aranjamente nedivulgate sunt complet nefondate, cu excepția cazului în care sunt anunțate oficial de autoritățile competente din EAU”.

Două avioane private israeliene au fost înregistrate aterizând în Al-Ain pe 26 martie, potrivit unei informații publicate inițial de ziarul israelian Haaretz. Acestea s-au întors în Israel după o vizită de patru ore.

Iranul a vizat EAU cu atacuri intense în timpul conflictului și a amenințat cu o escaladare dacă Statele Unite și Israelul își reiau atacurile, în condițiile în care unele surse afirmă că președintele american Donald Trump ia în calcul reluarea ostilităților pentru a sparge impasul diplomatic.

Măsurile de retorsiune luate de țara din Golf împotriva Iranului

Ca răspuns la atacurile cu drone și rachete, EAU a lansat o campanie de reprimare împotriva companiilor și instituțiilor iraniene care operează în țară, eliminând un sistem de vize destinat cetățenilor iranieni care locuiesc pe teritoriul lor.

De când a fost vizat de atacuri, Abu Dhabi a încercat să își consolideze relațiile cu Statele Unite și Israelul, cu care a stabilit legături în cadrul Acordurilor Abraham din 2020.

EAU sunt un centru regional de afaceri și financiar și unul dintre cei mai importanți aliați ai Washingtonului. Țara a promovat o politică externă asertivă și și-a construit propria sferă de influență în Orientul Mijlociu și Africa.

Spre deosebire de mai mulți parteneri din Golf, EAU dispun de o conductă care le permite să redirecționeze o parte dintre exporturile de petrol ocolind Strâmtoare Ormuz, ceea ce îi oferă o capacitate mai mare de a rezista unor perturbări prelungite.

Însă războiul riscă să afecteze grav rolul său de centru economic global care oferă securitate și stabilitate în regiune, potrivit The Independent.