Surpriza din această dimineață de la pompă. Cât au ajuns prețurile la benzină și motorină

Carburanții au înregistrat ușoare scăderi de prețuri sâmbătă, 8 august, după o perioadă de scumpiri repetate care au dus la valori record.

Astfel, în Bucureşti, Cluj-Napoca sau Constanţa, un litru de benzină standard costă 9,32 lei, iar motorina standard se vinde cu 10,47 lei/litru, notează Peco Online, citat de Antena3.

Ieftinirile sunt de aproximativ 10 bani pe litru, faţă de ziua precedentă.

Ele vin după ce, la începutul săptămânii, România devenea campioana scumpirilor la motorină, cu un avans al prețurilor la pompă de 7,5% pe perioada ultimelor șapte zile.

Legea care reduce acciza la carburanți

Președintele Nicușor Dan a adoptat recent proiectul de lege privind declararea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, reducerea acciziei la motorină şi limitarea exporturilor.

Legea reduce temporar acciza la motorină pe durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului, fiind valabilă până la 31 octombrie 2026. Durata poate fi prelungită prin hotărâre de Guvern, pe perioade succesive de cel mult 3 luni.

În plus, va fi reintrodusă plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină la nivelul mediu practicat anul trecut.

De asemenea, stațiile de alimentare nu vor avea voie să facă mai mult de o scumpire pe zi, potrivit legii.