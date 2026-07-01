Berlinul dorește acorduri pentru fabricarea de arme americane în Germania

Germania vrea să producă pe teritoriul său mai multe arme americane de care armata sa are nevoie, a declarat miercuri ministrul german al apărării, Boris Pistorius, care dorește să extindă cooperarea militar-industrială dintre Germania și Statele Unite, relatează AFP, conform Agerpres.

Această inițiativă are loc înainte de summitul NATO din Turcia, din 7 și 8 iulie, în cadrul căruia consolidarea forțelor armate europene va reprezenta un subiect central al discuțiilor. Sub presiunea președintelui american Donald Trump, se așteaptă ca europenii să facă și să cheltuiască mai mult pentru securitatea lor.

„Știm că capacitățile de producție americane sunt limitate și că este nevoie urgentă de creșterea lor”, a declarat Pistorius în cadrul unei conferințe de presă, alături de cancelarul Friedrich Merz și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, invitat să participe la consiliul de miniștri la Berlin.

„De aceea suntem foarte interesați să fabricăm anumite sisteme, sau componente de sisteme, aici, în Germania”, a adăugat ministrul.

Cererea pentru anumite echipamente americane, în special rachete și interceptoare, precum Patriot, a crescut în contextul numărului tot mai mare de crize la nivel mondial, iar stocurile pentru aceste arme, care au fost utilizate pe scară largă în Ucraina și în Golf, sunt limitate.

Germania și alți membri europeni ai NATO doresc, de asemenea, să își dezvolte în paralel propriile industrii de apărare, în condițiile în care Donald Trump amenință că ar putea să retragă forțele SUA din Europa. Însă unele sisteme rămân esențiale.

„Nimeni, care dorește o mai mare independență, nu vrea să renunțe la sistemele americane”, a afirmat Pistorius, menționând că există arme pe care Europa nu le produce și „de care avem nevoie urgentă în următorii cinci până la zece ani”.

La rândul său, secretarul general al NATO a lăudat eforturile Germaniei de a-și consolida forțele armate, subliniind că summitul alianței va aborda, printre altele, modul în care „ne putem consolidăm semnificativ industriile de apărare”.

Deoarece, în opinia acestuia, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia, „Rusia va rămâne o amenințare pe termen lung la adresa securității euro-atlantice”.