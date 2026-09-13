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Life

„Biblia nu e un manual de etică”. Ce spune un cunoscut teolog român despre cum trebuie citită cartea de căpătâi a creștinilor

Ana Tepșanu
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Wilhelm Tauwinkl, teolog și conferențiar la Universitatea din București, povestește în volumul „Povestea Bibliei” cum s-a format Cartea Sfântă și de ce înțelegerea istoriei și contextului acesteia este esențială pentru cunoașterea credinței și a culturii occidentale. Teologul a acordat un interviu pentru publicul HotNews, în care a vorbit și despre erorile pe care le fac mulți atunci când se raportează la Biblie. „Nu învățăturile scoase din context ne ajută să fim mai buni, ci înțelegerea de ansamblu”, spune Wilhelm Tauwinkl.

  • „Volumul „Povestea Bibliei” încearcă să clarifice cum s-a format Cartea Sfântă, de la tradiții orale și primele texte scrise și până la alcătuirea unor colecții, copierea, traducerea și răspândirea acestora, ajungând astfel la Biblia așa cum o cunoaștem azi. 
  • Biblia însăși nu dă răspunsuri gata pregătite pentru viața de zi cu zi. Ne oferă mai degrabă întrebări pe care să ni le punem”, spune Wilhelm Tauwinkl pentru HotNews. 
  • Autorul, unul dintre cei mai reputați specialiști în domeniul teologiei și al filologiei biblice de la noi, „deslușește fascinanta istorie a cărții care stă la temelia culturii noastre”. 