Bibliotecara dintr-un sat din Tulcea care face viața copiilor un pic mai bună: cum au construit împreună un sistem care apără familiile de pescari de hoți

Irina Finoghen (42 de ani) este bibliotecară în comuna Sarichioi din județul Tulcea, o localitate aflată pe malul celui mai mare lac din țară – Razelm. O cunosc aproape toți copiii din sat. Este „doamna de la bibliotecă”, cea care face cu ei ateliere de pictură, care le citește, le vorbește despre emoții sau bullying și îi îndeamnă să citească. Tot ea le-a gândit seri cu proiecții de scurtmetraje și îi implică în alte proiecte inedite. Copiii merg împreună cu ea să testeze calitatea apei lacului sau să strângă gunoaiele, în acțiuni ecologice periodice.

Irina este conștientă că rolul său de bibliotecar nu se mai poate rezuma la schimbul de carte. Așa a ajuns să coordoneze un proiect de robotică, chiar dacă „nu avea nicio treabă cu tehnologia”. Bibliotecara a învățat, alături de copiii din sat, cum să scrie linii de cod, cum să aprindă un LED, cum să facă „roboți”. Din 2020, este coordonatoarea programului Code Kids la biblioteca din Sarichioi – niște cursuri opționale de robotică pe care le predă copiilor de gimnazială.

Proiectele demarate la clubul bibliotecii comunale au luat numeroase premii la competițiile de până acum. Iar anul acesta echipa „Terrabyte Fighters”, pe care o coordonează, a câștigat Premiului I la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025, cu proiectul „Smart Boat Guard”. Nu vă gândiți la un robot spectaculos cu funcții complicate și lumini colorate. E ceva mult mai simplu, însă foarte util comunității din care copiii fac parte. Părinții lor sunt pescari, care își câștigă pâinea ieșind în zori de zi cu barca pe lac. Tocmai de aceea, cei mici au gândit un sistem antifurt care poate fi montat pe motoarele bărcilor pescarilor din sat.

Cursuri de robotică la biblioteca din Sarichioi

Programul Code Kids a început în 2016–2017 la nivel național și s-a extins treptat în biblioteci publice din toată țara. Biblioteca din Sarichioi a intrat în rețea în 2020, atunci când Irina s-a înscris pentru a coordona un astfel de proiect. „Este un program gratuit, adresat copiilor între 10 și 14 ani din bibliotecile publice, fie că vorbim de zona rurală sau de orașele mici. Funcționează pe module de câte doi ani: anul I, începători; anul II, avansați”, explică Irina. Momentan majoritatea copiilor înscriși la robotică sunt clasa a VI-a. „Dacă elevii sunt prea mici, nu pot ține pasul cu lecțiile, dacă sunt de vârste mai mari apar diferențe mari de nivel și e greu să lucrezi unitar”.

În anul I, copiii descoperă lumea internetului. Învață despre siguranță online, phishing, identitate digitală, hărțuire cibernetică și amprenta pe care o lasă fiecare click. Fac și programare în Scratch, de la zero, chiar dacă au mai văzut această platformă la orele de TIC. Totul se întâmplă în sala de lectură de la bibliotecă, după-amiaza, după ce copiii și-au terminat cursurile.

