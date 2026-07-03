Bilanțul exceselor în deces din timpul valului de caniculă din Franța s-a dublat. Anunțul ministrei Sănătății

Cel puțin 2.000 de decese în exces au fost înregistrate în timpul valului de căldură care a afectat Franța luna trecută, au anunțat autoritățile citate de AFP.

Ministra franceză a Sănătății Stephanie Rist a declarat vineri că 2.025 de decese în plus au fost contabilizate în timpul valului de caniculă care a lovit țara luna trecută, adăugând că acest număr ar putea crește în continuare.

S-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de decese în rândul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani, a declarat Rist pentru postul de televiziune TF1.

Numărul deceselor a crescut cu aproape 30% în Franța și cu peste jumătate (62%) numai în regiunea pariziană, în săptămâna din 22 iunie, momentul de vârf al valului de căldură excepțional care a lovit țara, a anunțat vineri agenția Santé publique France.

Moțiune de cenzură

Partidul Verde din Franța a anunțat marți că va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului, din cauza modului în care a gestionat pregătirile pentru valul de căldură de săptămâna trecută.

Este puțin probabil ca această încercare de a răsturna guvernul minoritar al prim-ministrului Sébastien Lecornu să aibă succes fără sprijinul altor partide de opoziție, precum Adunarea Națională sau Partidul Socialist, scrie Politico.

Însă prim-ministrul și echipa sa au fost ținta unor critici intense privind gradul de pregătire pentru canicula extremă.

Valurile de căldură provoacă, de obicei, între 1.000 și 7.000 de decese pe an, iar Nicolas Revel, directorul general al sistemului de spitale publice din Paris, a declarat că se așteaptă ca numărul victimelor valului de căldură din iunie să fie mai mic decât cel din 2003, când au murit 15.000 de persoane, dar „probabil” mai mare decât cel înregistrat anul trecut, care a făcut 5.700 de victime, scrie Le Monde.

Francezii nu cred că țara e pregătită pentru caniculă

Franța continentală a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie zilnică din istorie timp de trei zile consecutive.

Temperaturile au depășit de mai multe ori 40 de grade Celsius în marile orașe, iar țara nu este deosebit de bine echipată în ceea ce privește aerul condiționat sau alte sisteme de răcire.

Un sondaj realizat de institutul de sondaje Elabe luni și marți, două dintre cele mai toride zile ale valului de căldură, a arătat că două treimi dintre respondenți consideră că guvernul Lecornu a gestionat greșit criza actuală.

În același timp, 53% au declarat că, în opinia lor, Franța „nu este deloc pregătită să facă față unui astfel de val de căldură”.