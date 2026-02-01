Bilanţul morților în incendiul din staţiunea elveţiană Crans-Montana a urcat la 41. Un tânăr de 18 ani a murit

Un tânăr elveţian în vârstă de 18 ani, decedat sâmbătă, este cea de-a 41-a persoană care şi-a pierdut viaţa în urma incendiului produs în noaptea de Anul Nou într-un bar din staţiunea elveţiană Crans-Montana, au anunţat duminică autorităţile judiciare locale, potrivit AFP.

„Un cetăţean elveţian în vârstă de 18 ani a decedat la spitalul din Zurich pe 31 ianuarie”, a anunţat procurorul general al cantonului Valais într-un comunicat.

„Bilanţul incendiului din barul Le Constellation, care a avut loc pe 1 ianuarie 2026, a urcat acum la 41 de persoane decedate”, a adăugat sursa menţionată.

Precedentul bilanţ indicat de autorităţi era de 40 de morţi şi 116 răniţi. Câteva zeci dintre răniţi, mulţi în stare gravă, sunt încă spitalizaţi în Elveţia, dar şi în Franţa, Germania, Italia şi Belgia.

Incendiul din barul „Le Constellation”, ale cărui victime au fost mai ales adolescenţi, a fost provocat, conform anchetei, de artificii care au aprins spuma de izolare fonică de pe tavanul barului.

Ancheta ar trebui să clarifice circumstanţele exacte ale incendiului, respectarea normelor de către proprietari şi diferitele responsabilităţi.

În calitate de proprietari ai localului, soţii francezi Jacques şi Jessica Moretti fac obiectul unei anchete penale pentru „omor din neglijenţă, vătămări corporale din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă”.

Ancheta penală îi vizează de miercuri şi pe doi responsabili cu securitatea ai primăriei din Crans-Montana, care a recunoscut recent că din 2019 nu mai fusese efectuată nicio inspecţie de securitate şi anti-incendiu la barul „Le Constellation”.