Bilete la Faust. Când vor fi puse în vânzare biletele la una dintre cele mai râvnite piese de teatru din România

După mai bine de 18 ani și 300 de reprezentații, spectacolul Faust, pus în scenă de Teatrul Radu Stanca din Sibiu, în regia lui Silviu Purcărete, continuă să fie unul dintre cele mai „vânate” evenimente culturale. Urmează o serie de 12 noi spectacole, iar cei care își doresc bilete nu mai au mult de așteptat.

Biletele la Faustul sibian vor fi puse în vânzare vineri, 27 martie, la ora 12:00. Acestea pot fi cumpărate de pe site-ul Teatrului, dar și de la agenția teatrală din Sibiu.

Teatrul Radu Stanca a anunțat 12 reprezentații în următoarele date: 1 și 2 mai, 22 și 23 mai, 11 și 12 iunie, 10 și 11 iulie, 17 și 18 iulie, 24 și 25 iulie.

Din distribuția piesei care se desfășoară la Fabrica de Cultură – Sala Faust, din Sibiu, Strada Triajului 1-3, fac parte Ofelia Popii (Mephisto) sau Miklos Bacs (Faust).

Pentru acest rol, Ofelia Popii a primit în 2008 Premiul Uniter pentru cea mai bună actriță în rol principal Ofelia Popii, iar în 2010 a primit premiul „Harold Angel”, la Festivalul Internaţional de la Edinburg pentru rolul Mefisto.

O adaptare modernă după Goethe

Potrivit descrierii de pe site-ul teatrului, piesa, care durează mai puțin de două ore, „se distinge prin complexitatea viziunii regizorale: este o experiență extrasenzorială la granița dintre Pământ și Iad, un peisaj amplificat prin proiecții, muzică rock live, zeci de actori și dansatori și o coloană sonoră originală semnată de Vasile Şirli. La baza acestui „Faust“ modern stă improvizația, textul lui Johann Wolfgang von Goethe constituind punctul de plecare pentru o compoziție teatrală de excepție. Scenariul spectacolului de la Sibiu surprinde momentele esențiale din textul lui Goethe: pactul lui Faust cu Diavolul, patima lui Faust pentru Margareta, noaptea Valpurgiei și ridicarea lui Faust la Cer. Producția se remarcă prin decor și light design de o impresionantă forță evocatoare, costume provocator sugestive, elegante sau burlești, muzică antrenantă sau copleșitoare cu efecte sonore adecvate ambianței funambulești, proiecții video ingenios articulate în arhitectura întregului demers scenic, creat monumental prin jocul a peste 120 de actori într-o hală industrială dezafectată.”